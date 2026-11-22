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भंडारे से अगवा मासूम की हत्या में तीन दोषियों को उम्रकैद

एटा: भंडारे से अगवा किए गए आठ साल के मासूम आशीष के अपहरण और हत्या के मामले में करीब 14 साल बाद न्यायालय ने तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. तीनों दोषियों पर 25-25 हजार का अर्थदंड भी लगाया है.

इस मामले में सबसे दुखद पहलू यह है कि घटना के इतने साल बीत जाने के बाद भी मासूम का शव बरामद नहीं हो सका है. आरोपियों की निशानदेही पर अर्थरा नहर में काफी तलाश की गई, लेकिन बच्चे का कोई पता नहीं चला सका. शनिवार को विशेष न्यायाधीश डकैती शशि भूषण सिंह शांडिल की अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है.

न्यायालय ने तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है (Photo Credit: ETV Bharat)

विशेष लोक अभियोजक प्रवेश भारद्वाज के अनुसार, चार अप्रैल 2012 की सुबह वादी लोकमन सिंह के पास उनके आठ वर्षीय बेटे आशीष के अपहरण के बाद फिरौती का फोन आया था. अपहरणकर्ताओं ने बच्चे को छोड़ने के एवज में आठ लाख रुपये की फिरौती मांगी थी, इसके बाद बेटे के अपहरण और फिरौती मांगे जाने की शिकायत पिता ने थाना कोतवाली नगर एटा में दर्ज कराई. मामले में पुलिस ने मुकदमा अपराध संख्या 266/2012 के तहत धारा 302, 364ए और 201 आईपीसी में प्राथमिकी दर्ज की थी.विवेचना के दौरान पुलिस ने रविकुमार पुत्र ओमप्रकाश निवासी अंबेडकर, दरवेश पुत्र बसंतलाल निवासी कछपुरा और रिंकू उर्फ ओमप्रकाश पुत्र छेदालाल निवासी नगला को आरोपी बनाया था. पुलिस ने विवेचना के दौरान आरोपियों से पूछताछ की और उनकी निशानदेही पर अर्थरा नहर में मासूम की तलाश की. लेकिन, बच्चे का शव बरामद नहीं हो सका. पुलिस और परिजनों के तमाम प्रयासों के बावजूद आज तक मासूम आशीष का कोई पता नहीं चल पाया है.

मासूम का शव बरामद नहीं हो सका (Photo Credit: ETV Bharat)

पुलिस ने विवेचना पूरी कर 25 जून 2012 को तीनों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था. करीब 14 साल तक चले मुकदमे में ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत पुलिस मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन शाखा ने प्रभावी पैरवी की. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा के निर्देशन में मामले की लगातार निगरानी की गई. इसी पैरवी के परिणामस्वरूप विशेष न्यायाधीश डकैती शशि भूषण सिंह सांडिल की अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 25-25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई हा.विशेष लोक अभियोजक प्रवेश भारद्वाज ने बताया कि वर्ष 2012 में भंडारे के दौरान आठ वर्षीय बच्चे आशीष का अपहरण किया गया था. अभियोजन की ओर से न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई और साक्ष्य प्रस्तुत किए गए. इसके बाद विशेष न्यायाधीश डकैती शशि भूषण सिंह सांडिल की अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 25-25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है.