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लखनऊ की तीन पीढ़ियां क्रांतिकारियों के लिए समर्पित; 90 साल से संभाल रहे शहीदों की विरासत

सालभर में करीब 30 कार्यक्रमों के अलावा सेवा सदन जैसा परिसर भी इसी परिवार की देन है.

लखनऊ की तीन पीढ़ियां क्रांतिकारियों के लिए समर्पित.
लखनऊ की तीन पीढ़ियां क्रांतिकारियों के लिए समर्पित. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 14, 2026 at 8:30 AM IST

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Updated : August 14, 2026 at 8:59 AM IST

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लखनऊ: राजधानी के कैसरबाग चौराहे पर जब लाटूश रोड की ओर बाएं हाथ पर बढ़ते हैं, तो गली बहुत संकरी है. इस सकरी गली में घुसते ही एक पतला सा जीना है. जीने पर जब चढ़ते हैं और पहली मंजिल पर छोटा सा एक मकान है. इस मकान के 10 बाई 10 के कमरे में चारों ओर क्रांतिकारियों की तस्वीर है. यह तस्वीरें बताती हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन से जरूर इस कक्ष का कुछ लेना-देना है. क्या है इस कमरे का स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ाव? पढ़ें संवाददाता ऋषि मिश्र की यह खास रिपोर्ट.

दरअसल, यह कमरा क्रांतिकारी और काकोरी एक्शन में 10 साल तक जेल की सजा काट चुके रामकृष्ण खत्री का है. रामकृष्ण खत्री के बाद उनके बेटे उदय खत्री और अब पौत्र रोहित खत्री इस विरासत को संभाल रहे हैं.

क्रांतिकारियों की स्मृतियां संजोने और उनके परिवारों की मदद कर रहे हैं. 1937 से साल 1996 तक खुद रामकृष्ण खत्री. इसके बाद 1996 से 2023 तक उनके बेटे दिवंगत उदय खत्री और 2023 के बाद से लगातार रोहित खत्री इन प्रयासों में लगे हुए हैं.

90 साल से संभाल रहे विरासत, जानें सब कुछ. (Video Credit: ETV Bharat)

सालभर में करीब 30 कार्यक्रमों के अलावा सेवा सदन जैसा परिसर भी इसी परिवार की देन है. सेवा सदन में पहले क्रांतिकाकारियों और उनके परिवारों के ठहरने की व्यवस्था थी.

काकोरी शहीद स्मारक और उसके बाद संग्रहालय के निर्माण में भी इस परिवार की भूमिका रही. फिर भी इस परिवार ने सरकार से कभी भी कोई इच्छा व्यक्त नहीं की, जो उनके निजी फायदे के लिए हो.

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लखनऊ की तीन पीढ़ियां क्रांतिकारियों के लिए समर्पित. (etv bharat)

काकोरी एक्शन के अमर क्रांतिकारी दिवंगत रामकृष्ण खत्री उनके दिवंगत पुत्र उदय खत्री और अब उनके पौत्र रोहित खत्री सभी क्रांतिकारियों और उनके परिवारों के प्रति समर्पित रहे हैं. शहीद स्मृति समारोह समिति के माध्यम से शहीदों के लिए पहले अनेक इंतजाम कारण और अब उनकी याद में कार्यक्रम कर रहे हैं.

9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी रेलवे स्टेशन के पास हुई डकैती को काकोरी एक्शन के नाम से जाना जाता है. यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे साहसी क्रांतिकारी घटनाओं में से एक है.

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लखनऊ की तीन पीढ़ियां क्रांतिकारियों के लिए समर्पित. (etv bharat)

उस समय क्रांतिकारियों के संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA को अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र क्रांति के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी. राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में 9 क्रांतिकारियों ने सहारनपुर से लखनऊ जा रही 8 डाउन ट्रेन को काकोरी के पास रोका और सरकारी खजाना लूट लिया.

इस योजना में अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आजाद, मन्मथनाथ गुप्त समेत कई युवा शामिल थे. जबकि काकोरी की ट्रेन रेकी में रामकृष्ण खत्री की प्रमुख भूमिका थी. अंग्रेज सरकार ने इसे ट्रेन डकैती मानकर कड़ी कार्रवाई की.

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लखनऊ की तीन पीढ़ियां क्रांतिकारियों के लिए समर्पित. (etv bharat)

1927 में हुए मुकदमे में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह को फांसी दी गई. कई अन्य को लंबी सजाएं हुईं. रामकृष्ण खत्री को इस मामले में 10 साल की सजा हुई थी और 1937 तक जेल में रहे.

ETV भारत से विशेष बातचीत में रामकृष्ण खत्री के पौत्र रोहित खत्री ने बताया कि उनके दादा को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया गया था. इससे पहले हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े रहे.

जहां शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान के नजदीक रहकर पहले ऐसे धन्ना सेठों को लूटा, जो या तो अंग्रेजों के पिट्ठू थे, या फिर वह गरीब भारतीयों को परेशान किया करते थे.

भारतीय जमींदारों को लूटने को लेकर बाद में आपसी मतभेद हो गया. कहा गया कि हम भारत के लोगों को ही लूटेंगे तो हमारा माहौल खराब हो जाएगा. तब यह योजना बनी कि हम सीधे सरकारी खजाने को हीं लूटेंगे.

अशफाक उल्ला खान सीधे अंग्रेजों से इतना बड़ा मोर्चा लेने को समझदारी भरा कदम नहीं बता रहे थे. इसके बावजूद भी तैयार हुए और उन्होंने ही सबसे पहले हथोड़ा मारा था.

रामकृष्ण खत्री इस पूरे काकोरी एक्शन में सीधे न शामिल होकर इसकी जानकारियां जुटाते थे. 1925 में हुई डकैती के बाद 1927 तक सभी इंवॉल्व लोगों को गिरफ्तार किया गया.

रोहित बताते हैं कि उनके बाबा को 10 साल की सजा हुई थी.1937 में वह जेल से रिहा हुए और इसके बाद ही शहीद स्मृति समारोह समिति का कार्यक्रम शुरू हो गया. उन्होंने देशभर में शहीदों और उनके परिवारी जनों के लिए विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए. शहीद परिवारों की मदद के लिए कार्यक्रम किए.

1996 तक लगातार कार्यक्रम करते रहे और इसी का नतीजा हुआ की काकोरी में शहीद स्मारक म्यूजियम बना. उन्होंने बताया उनकी मृत्यु से पहले ही उनके पिता उदय कृष्ण खत्री शहीद स्मृति समारोह समिति के लिए सक्रिय हो गए थे. वह लगातार 2023 तक इस पर काम करते रहे.

उनके जीवन का उद्देश्य इतना ही था कि शहीदों की स्मृतियों को लोग याद रखें. युवाओं में इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि आखिर हमारा देश आजाद कैसे हुआ था.

उन्होंने बताया कि उनकी मृत्यु 2023 में हुई और तब से मैं उनकी इस विरासत को संभाल रहा हूं और आगे भी यह विरासत जिंदा रहे इसका हर संभव प्रयास करूंगा.

यह भी पढ़ें: रामपुर में 'छत' की पड़ताल: नवाबों के शहर' में गरीबों के आशियाने की क्या है हकीकत?

Last Updated : August 14, 2026 at 8:59 AM IST

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