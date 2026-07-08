ETV Bharat / state

बरेली पुलिस की बड़ी कार्रवाई: गोकशी, नशा तस्करी और लूटपाट में शामिल तीन आरोपी गिरफ्तार

बरेली: जिले में संगठित अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बरेली पुलिस ने गोकशी, मादक पदार्थों की तस्करी और लूटपाट में शामिल तीन अपराधी गिरोहों को जिला स्तरीय माफिया घोषित किया है. इस कार्रवाई में कुल 11 आरोपियों को माफिया सूची में शामिल किया गया है.

पुलिस का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी. पुलिस के अनुसार फरीदपुर और शाही थाना पुलिस ने संगठित अपराध में शामिल गिरोहों के आपराधिक इतिहास और गतिविधियों की जांच की. जांच में पता चला कि आरोपी संगठित तरीके से गोकशी, मादक पदार्थों की तस्करी और लूटपाट जैसी वारदातों को अंजाम देकर अवैध कमाई कर रहे थे और क्षेत्र में भय का माहौल बना रहे थे.

इसके बाद तीनों गिरोहों को जिला स्तरीय माफिया के रूप में चिन्हित किया गया. कार्रवाई के तहत फरीदपुर थाना क्षेत्र के फातून उर्फ दौलत खां के नेतृत्व वाले गोकशी गिरोह के पांच सदस्यों को माफिया चिन्हीकरण संख्या एम-18/2026 के तहत जिला स्तरीय माफिया घोषित किया गया.

मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल मो. शेर खान को माफिया चिन्हीकरण संख्या एम-19/2026 के अंतर्गत जिला स्तरीय माफिया घोषित किया गया. इसके अलावा शाही थाना क्षेत्र के नन्हे उर्फ लालता प्रसाद के नेतृत्व वाले लूटपाट गिरोह के पांच सदस्यों को माफिया चिन्हीकरण संख्या एम-20/2026 के तहत जिला स्तरीय माफिया घोषित किया गया.



पुलिस ने संबंधित गिरोहों की अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों, बैंक खातों और आर्थिक नेटवर्क की जांच शुरू करने के निर्देश भी दिए हैं. अधिकारियों का कहना है कि अपराधियों की अवैध कमाई पर कार्रवाई कर उनके आर्थिक तंत्र को ध्वस्त किया जाएगा.