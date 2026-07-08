ETV Bharat / state

बरेली पुलिस की बड़ी कार्रवाई: गोकशी, नशा तस्करी और लूटपाट में शामिल तीन आरोपी गिरफ्तार

कार्रवाई में कुल 11 आरोपियों को माफिया सूची में किया गया शामिल.

बरेली ने तीन तस्कर गिरफ्तारो
बरेली ने तीन तस्कर गिरफ्तारो (Photo Credit:ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 8, 2026 at 2:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बरेली: जिले में संगठित अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बरेली पुलिस ने गोकशी, मादक पदार्थों की तस्करी और लूटपाट में शामिल तीन अपराधी गिरोहों को जिला स्तरीय माफिया घोषित किया है. इस कार्रवाई में कुल 11 आरोपियों को माफिया सूची में शामिल किया गया है.

पुलिस का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी. पुलिस के अनुसार फरीदपुर और शाही थाना पुलिस ने संगठित अपराध में शामिल गिरोहों के आपराधिक इतिहास और गतिविधियों की जांच की. जांच में पता चला कि आरोपी संगठित तरीके से गोकशी, मादक पदार्थों की तस्करी और लूटपाट जैसी वारदातों को अंजाम देकर अवैध कमाई कर रहे थे और क्षेत्र में भय का माहौल बना रहे थे.

इसके बाद तीनों गिरोहों को जिला स्तरीय माफिया के रूप में चिन्हित किया गया. कार्रवाई के तहत फरीदपुर थाना क्षेत्र के फातून उर्फ दौलत खां के नेतृत्व वाले गोकशी गिरोह के पांच सदस्यों को माफिया चिन्हीकरण संख्या एम-18/2026 के तहत जिला स्तरीय माफिया घोषित किया गया.

मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल मो. शेर खान को माफिया चिन्हीकरण संख्या एम-19/2026 के अंतर्गत जिला स्तरीय माफिया घोषित किया गया. इसके अलावा शाही थाना क्षेत्र के नन्हे उर्फ लालता प्रसाद के नेतृत्व वाले लूटपाट गिरोह के पांच सदस्यों को माफिया चिन्हीकरण संख्या एम-20/2026 के तहत जिला स्तरीय माफिया घोषित किया गया.

पुलिस ने संबंधित गिरोहों की अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों, बैंक खातों और आर्थिक नेटवर्क की जांच शुरू करने के निर्देश भी दिए हैं. अधिकारियों का कहना है कि अपराधियों की अवैध कमाई पर कार्रवाई कर उनके आर्थिक तंत्र को ध्वस्त किया जाएगा.

बरेली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संगठित अपराध, गोकशी, मादक पदार्थों की तस्करी, लूटपाट और अन्य समाज विरोधी गतिविधियों में शामिल अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत अभियान लगातार जारी रहेगा.

एसएसपी मीडिया सेल ने प्रेस रिलीज जारी करके बताया कि यह कार्रवाई एसएसपी अनुराग आर्या के निर्देश पर की गई है.

यह भी पढ़ें: लखनऊ में चेन लुटेरा और अमेठी में गोकशी के मुख्य आरोपी समेत 7 बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार

यह भी पढ़ें: लखनऊ में मुठभेड़; हत्या, गोकशी में वांटेड अपराधी गोली लगने के बाद गिरफ्तार, दो साथी फरार

TAGGED:

BAREILLY NEWS
POLICE ARRESTED THREE SMUGGLERS
SMUGGLERS ARRESTED IN BAREILLY
COW SLAUGHTER IN BAREILLY
BAREILLY CRIME NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.