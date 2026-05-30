नाबालिग बेटी के सामने मां से सामूहिक दुष्कर्म; तीनों दोषियों को 10 साल की सजा, 14-14 हजार का जुर्माना लगाया
शासकीय अधिवक्ता महेंद्र सिंह ने बताया कि महिला से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 30, 2026 at 10:08 PM IST
फतेहपुर : जिले में नाबालिग बेटी के सामने महिला के साथ हुए गैंगरेप के मामले में न्यायालय ने तीन दोषियों को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) अशोक कुमार ने प्रत्येक दोषी पर 14-14 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
शासकीय अधिवक्ता महेंद्र सिंह ने बताया कि 21 जुलाई 2019 को महिला से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने तीनों आरोपियों को दोषी ठहराया है. उन्होंने कहा कि पीड़िता की 9 वर्षीय बेटी सहित सात गवाहों की गवाही और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने यह फैसला सुनाया है. घटना के दौरान बेटी की मौजूदगी और उसकी मुख्य गवाही मामले में महत्वपूर्ण मानी गई है.
उन्होंने बताया कि घटना 21 जुलाई 2019 को फतेहपुर के बकेवर थाना क्षेत्र में हुई थी. पीड़िता अपनी 9 साल की बेटी के साथ जंगल में शौच के लिए गई थी. तभी राम सजीवन, रावेंद्र कुमार और रामनरेश ने उन्हें घेर लिया.
आरोप था कि आरोपी रामनरेश ने तमंचा दिखाकर धमकी दी कि शोर मचाने पर मां-बेटी को जान से मार दिया जाएगा. इसके बाद तीनों आरोपियों ने बारी-बारी से महिला के साथ दुष्कर्म किया.
दुष्कर्म के बाद आरोपियों ने पीड़िता और उसकी बेटी को जान से मारने की धमकी दी. इस मामले में 21 जुलाई 2019 को बकेवर थाना में मुकदमा दर्ज किया गया था. न्यायालय ने बेटी की मुख्य गवाही सहित कुल सात गवाहों और सबूतों के आधार पर तीनों आरोपियों को दोषी ठहराया. पीड़िता ने अपनी गवाही में घटना का विस्तृत विवरण दिया था.
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