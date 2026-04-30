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100 करोड़ के अवैध सट्टा कारोबार का खुलासा; 3 जुआरी चढ़े पुलिस के हत्थे, 11 की तलाश जारी

झांसी: नवाबाद थाना पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 100 करोड़ रुपये के अवैध सट्टा कारोबार का खुलासा किया है. पुलिस ने मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि फरार 9 लोगों की तलाश में जुट गई है. पुलिस ने इन सटोरियों के कब्जे से 8 मोबाइल फोन, एक टैबलेट, 84,500 रुपये नगद, एक फॉर्च्यूनर कार और 100 करोड़ के अवैध सट्टे के बहीखाता बरामद किए है. इसके अलावा इनके बैंक खातों में जमा 50 लाख की धनराशि को फ्रीज कराया है. पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बीबीजीटीएस मूर्ति के मुताबिक, यह गिरोह मोबाइल फोन और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए सट्टा संचालित पिछले कई सालों से कर रहा था. पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर सखी के हनुमान मंदिर के पास स्थित नवनिर्मित जेडीए कॉलोनी से पहाड़ी की रास्ते पर जब दबिश दी गई तो फॉर्च्यूनर गाड़ी सवार यह तीनों लोगों ने जान से मारने की नीयत से सरकारी पुलिस की बोलोरो गाड़ी में सामने से टक्कर मार दी, जिससे पुलिस की गाड़ी चालक और आगे बैठे उपनिरीक्षक निखिल कुमार चोट लगने से घायल हो गए.

इसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग करके गाड़ी सवार तीनों सटोरियों को मौके से दबोच लिया. पकड़े गए आरोपियों के नाम शुभम उपाध्याय, विजय बाथवा और नितिन अग्रवाल हैं. इनके पास से 8 मोबाइल फोन, एक टैबलेट, 84,500 रुपये नगद और एक फॉर्च्यूनर कार बरामद की गई है.



साथ ही, अलग-अलग बैंक खातों में जमा करीब 50 लाख रुपये की राशि को फ्रीज कराया गया है. पुलिस का कहना है कि ये लोग संगठित तरीके से ऑनलाइन सट्टा नेटवर्क चला रहे थे और देशभर में इसका जाल फैला हुआ था. आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया है और फरार अन्य आरोपियों की तलाश के लिए छापेमारी जारी है.