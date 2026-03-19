कानपुर में सड़क हादसे में तीन दोस्तों की मौत; टैंकर में फंसकर 100 मीटर तक घिसटते चले गये, तीन घंटे तक चला हंगामा
डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि मौके पर पांच थानों की फोर्स और एसीपी मौजूद हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 19, 2026 at 10:10 PM IST
कानपुर : रेउना थानाक्षेत्र में गुरुवार को सड़क हादसे में तीन युवकों की मौत हो गई. तीनों दोस्त एक बाइक से जा रहे थे, इस दौरान टैंकर की टक्कर हो गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि तीनों युवक टैंकर के नीचे फंस गए और करीब 100 मीटर तक घिसटते चले गए. मौके पर ही उनकी मौत हो गई. हादसे के बाद चालक टैंकर छोड़कर फरार हो गया.
घटना की सूचना मिलते ही परिजन और पुलिस मौके पर पहुंची. हादसे से गुस्साए लोगों ने सड़क पर शव रखकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. पुलिस ने जब क्रेन की मदद से टैंकर हटाने की कोशिश की, तो आक्रोशित परिजन टैंकर के नीचे लेट गए. काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने स्थिति को संभाला और टैंकर को हटवाया. इस दौरान हाईवे पर करीब 10 किलोमीटर लंबा जाम लग गया और लगभग तीन घंटे तक हंगामा चलता रहा. यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया.
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, घाटमपुर क्षेत्र के नौबस्ता इलाके की रहने वाली महिला (60) का बुधवार रात बीमारी के चलते निधन हो गया था. गुरुवार को परिवार वाले उनका अंतिम संस्कार करने के लिए घाट जा रहे थे. इसी दौरान रास्ते में यह हादसा हो गया. हादसे में बलवान (35), उनके चचेरे भाई अजय कुमार (32) और सूरज (29) की जान चली गई. तीनों एक ही बाइक पर सवार थे. जैसे ही वे शाकहा जनवारा गांव के पास पहुंचे, पीछे से आ रहे टैंकर से टक्कर लग गई.
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, टक्कर के बाद तीनों युवक टैंकर के पहियों के नीचे आ गए और कुछ दूरी तक घिसटते रहे. उनके शव बुरी तरह कुचल गए थे. हादसे के बाद सड़क पर खून फैल गया और मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई. घटना की सूचना पर घाटमपुर एसीपी कृष्णकांत यादव समेत पुलिस बल मौके पर पहुंचा. अधिकारियों ने लोगों को समझाकर स्थिति को शांत कराया. काफी प्रयास के बाद टैंकर को हटाकर यातायात बहाल किया गया.
डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि थाना रेउना क्षेत्र में घाटमपुर-गजनेर रोड पर एक ट्रक डंपर से ओवरटेक करने के दौरान बाइक सवार तीन युवकों को टक्कर लग गई. हादसा इतना भीषण था कि तीनों की मौके पर ही मौत हो गई. शव ट्रक में फंस गए थे, जिन्हें हाइड्रा की मदद से बाहर निकाला जा रहा है. मौके पर पांच थानों की फोर्स और एसीपी मौजूद हैं. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और ट्रक चालक को हिरासत में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.
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