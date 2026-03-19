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कानपुर में सड़क हादसे में तीन दोस्तों की मौत; टैंकर में फंसकर 100 मीटर तक घिसटते चले गये, तीन घंटे तक चला हंगामा

कानपुर : रेउना थानाक्षेत्र में गुरुवार को सड़क हादसे में तीन युवकों की मौत हो गई. तीनों दोस्त एक बाइक से जा रहे थे, इस दौरान टैंकर की टक्कर हो गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि तीनों युवक टैंकर के नीचे फंस गए और करीब 100 मीटर तक घिसटते चले गए. मौके पर ही उनकी मौत हो गई. हादसे के बाद चालक टैंकर छोड़कर फरार हो गया.





घटना की सूचना मिलते ही परिजन और पुलिस मौके पर पहुंची. हादसे से गुस्साए लोगों ने सड़क पर शव रखकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. पुलिस ने जब क्रेन की मदद से टैंकर हटाने की कोशिश की, तो आक्रोशित परिजन टैंकर के नीचे लेट गए. काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने स्थिति को संभाला और टैंकर को हटवाया. इस दौरान हाईवे पर करीब 10 किलोमीटर लंबा जाम लग गया और लगभग तीन घंटे तक हंगामा चलता रहा. यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया.

डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)





पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, घाटमपुर क्षेत्र के नौबस्ता इलाके की रहने वाली महिला (60) का बुधवार रात बीमारी के चलते निधन हो गया था. गुरुवार को परिवार वाले उनका अंतिम संस्कार करने के लिए घाट जा रहे थे. इसी दौरान रास्ते में यह हादसा हो गया. हादसे में बलवान (35), उनके चचेरे भाई अजय कुमार (32) और सूरज (29) की जान चली गई. तीनों एक ही बाइक पर सवार थे. जैसे ही वे शाकहा जनवारा गांव के पास पहुंचे, पीछे से आ रहे टैंकर से टक्कर लग गई.