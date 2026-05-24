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हांसी में बाइक सवार 3 दोस्तों की सड़क हादसे में मौत, अज्ञात वाहन की टक्कर से हुआ हादसा

हांसी में सड़क हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. तीनों आपस में दोस्त थे.

Road Accident IN Hansi
हांसी में बाइक सवार 3 दोस्तों की सड़क हादसे में मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 24, 2026 at 1:50 PM IST

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हांसी: दिल्ली हिसार राष्ट्रीय राजमार्ग हांसी के अनीपुरा गांव के पास दर्दनाक सड़क हादसे में तीन दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई. हादसा इतना भीषण था कि बाइक गाड़ी से टकराने के बाद काफी दूर जाकर गिरी और तीनों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया. तीनों मृतक हांसी के जिले के भाटला गांव के निवासी थे. मृतकों के घरों में मातम पसरा हुआ है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

3 परिवार की खुशियां पल में उजड़ गईः आपको बता दें कि हांसी के अनीपुरा गांव के पास हुए दर्दनाक सड़क हादसे ने तीन परिवारों की खुशियां एक पल में उजाड़ दीं. मृतकों की पहचान भाटला गांव निवासी राजेश (45), धर्मबीर (40) और अशोक (35) के रूप में हुई है. राजेश दो बेटों के पिता थे, जबकि धर्मबीर अपने पीछे दो बेटियां और एक बेटा छोड़ गए हैं. वहीं अशोक अविवाहित थे. हादसे के बाद गांव में शोक की लहर फैल गई. इतना बड़े हादसे के बाद से मृतकों के परिवार में सदमे का माहौल है.

सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत (ETV Bharat)

हादसे की निष्पक्ष जांच की मांगः मृतकों के परिजन संदीप ने बताया कि उन्हें सुबह करीब 9 बजे हादसे की सूचना मिली. तीनों बाइक पर किसी काम से घर से निकले थे, लेकिन रास्ते में रात 2 बजे यह दर्दनाक हादसा हो गया. परिजनों का कहना है कि यह हादसा बेहद दर्दनाक था. अचानक हुई इस घटना से पूरा परिवार गहरे सदमे में है. परिजनों ने प्रशासन से मांग की है कि पुलिस पूरे मामले की निष्पक्ष तरीके से जांच करे, ताकि हादसे के वास्तविक कारण सामने आ सके.

क्या बोले जांच अधिकारीः सदर थाना के जांच अधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि "तीनों युवक भाटला गांव के निवासी थे और गाड़ी से टक्कर लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पूरे मामले की जांच जारी है."

ये भी पढ़ें-सोनीपत में जिम से लौट रहे दो दोस्तों की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

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