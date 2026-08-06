ETV Bharat / state

400 KM का सफर, गयाजी से सुल्तानगंज के रास्ते हाइवे पर स्केटिंग और हर-हर महादेव.. देवघर के लिए निकले तीन दोस्त

तीन दोस्त रोजाना 50 किलोमीटर स्केटिंग करते हुए 400 किमी दूर बाबा वैद्यनाथ धाम देवघर की यात्रा पर निकले है. पढ़ें सरताज अहमद की रिपोर्ट

3 friends skating vaidyanath dham
स्केटिंग कर बाबा धाम के लिए निकले गयाजी के तीन दोस्त (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 6, 2026 at 6:47 AM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

गयाजी: सावन में बाबा भोलेनाथ की भक्ति में कोई नंगे पैर तो कोई भारी वजनी कावंड़ कंधे पर उठा कर चलता है. भक्त बाबा भोले नाथ से अपनी भक्ति, प्रेम अलग अलग अंदाज में जताते हैं. लेकिन गयाजी के 3 दोस्तों ने बाबा भोले तक पहुंचने के लिए ऐसा रास्ता चुना है जिसे देखने के लिए हर कोई रुक जाता है. दरअसल तीनों युवक स्केटिंग करते हुए बाबा वैद्यनाथ धाम देवघर जा रहे हैं, इनकी यात्रा शुरू हो चुकी है.

400 किमी यात्रा आस्था और जूनून: तीनों दोस्त दीपक कुमार, रवि शंकर कुमार और रमेश कुमार बाबा धाम की यात्रा पर निकले हैं, इन में दो मित्र गया जिले के ददर्जी पड़रावा गांव के रहने वाले हैं, जबकि एक मित्र रमेश कुमार औरंगाबाद जिले का रहने वाला है. इनके गांव से बाबा वैद्यनाथ धाम देवघर की दूरी लगभग 400 किमी बताई जाती है.

देखें गयाजी से तीन दोस्तों के भक्ति की रिपोर्ट (ETV Bharat)

आस्था के साथ जुनून की यात्रा: तीन दोस्तों की यह यात्रा आस्था के साथ जुनून की है. हालांकि यह स्केटिंग करते हुए देवघर तो जा रहे हैं लेकिन इन तीनों की कहानी भी अलग-अलग है. तीनों में से एक पेशे से इलेक्ट्रीशियन मिस्त्री है, और बाकी दो छात्र हैं. दिलचस्प बात ये है कि इनमें से कोई भी पहले से स्केटिंग करने वाले चैंपियन नहीं थे. ना ही इस से पहले वो स्केटिंग करते हुए कहीं किसी यात्रा पर निकले थे, पहली बार जब निकले तो भक्ति में बाबा वैद्यनाथ धाम के लिए निकले हैं.

6 महीने सीखी स्केटिंग: दीपक कुमार बताते हैं कि उन्हें पहले से स्केटिंग करना नहीं आता था, बाबा वैद्यनाथ धाम जाने की इच्छा हुई तो विचार किया के हम युवा कुछ अलग ढंग से बाबा के दरबार में जलाभिषेक के लिए पहुंचे. वैद्यनाथ धाम देवघर जाने के लिए पिछले दो साल से सोच रहे थे लेकिन तभी 6 महीने पहले हमें अचानक एहसास हुआ कि बाबा वैद्यनाथ धाम स्केटिंग करते हुए जा रहे हैं.

3 friends skating vaidyanath dham
स्केटिंग करते आगे बढ़ते गया के दोस्त (ETV Bharat)

यूट्यूब पर वीडियो देखकर सीखी स्केटिंग: दीपक बताते हैं कि हालांकि उन्हें तब स्केटिंग नहीं आती थी. लेकिन मन में लगातार ये विचार खुद-ब-खुद चल रहा था तभी हमने अपने मित्र रवि शंकर से बात की और तैयारी शुरू की. दीपक ने बताया कि उन्होंने ऑनलाइन स्केटिंग शूज खरीदा. फिर यूट्यूब पर वीडियो देख कर स्केटिंग शूज पहनकर चलना सीखने की कोशिश शुरू की.

शुरू में हुई काफी परेशानी: अपना अनुभव साझा करते हुए दीपक कहते हैं कि स्केटिंग सीखने में शुरू में काफी परेशानी हुई लेकिन फिर धीरे धीरे स्केटिंग की बारीकियों को सीखा. लेकिन सीखने में तीन महीने का समय लग गया. उन्होंने बताया कि स्केटिंग करते हुए पहले बाबा वैद्यनाथ धाम की ही यात्रा पर निकले है. दीपक के मुताबिक उन्होंने और उनके गांव के मित्र रवि शंकर ने पहली बार स्केटिंग सीखी है जबकि औरंगाबाद के मित्र रमेश कुमार को पहले से स्केटिंग आती थी.

"ऑनलाइन स्केटिंग शूज खरीदा. फिर यूट्यूब पर वीडियो देख कर स्केटिंग शूज पहनकर चलना सीखने की कोशिश शुरू की.शुरू में काफी परेशानी हुई लेकिन फिर धीरे धीरे स्केटिंग की बारीकियों को सीखा. लेकिन सीखने में तीन महीने का समय लग गया." - दीपक कुमार, श्रद्धालु

मनोकामना के लिए सीखी स्केटिंग: दीपक के दोस्त रवि शंकर बताते हैं कि मैने मनोकामना की थी कि पहली बार बाबा वैद्यनाथ धाम के पास स्केटिंग करते हुए पहुंचूंगा. मैने पहले स्केटिंग सीखी और अब बाबा के धाम जा रहा हूं. रवि कहते हैं कि 400 किमी का सफर आसान नहीं होता है, वो पहले यहां से सुल्तान गंज पहुंचेंगे और फिर वहां से बाबा वैद्यनाथ धाम के लिए रवाना होंगे. रवि कहते हैं कि बस मनोकामना है कि देश विकास करे और शांति का माहौल रहे. हम युवा अपने पैरों पर खड़े हो कर रोजगार से जुड़े रहें.

स्केटिंग करते हुए पूरी करेंगे यात्रा: दीपक कुमार कहते हैं कि अलग से पूरी व्यवस्था करके लेकर नहीं जा रहे हैं. बस एक बैग पीठ पर है जिसमें कुछ सामान हैं. पूरी यात्रा स्केटिंग करते हुए ही करनी है. उन्होंने बताया कि वो गया जी शहर होते हुए नवादा के रास्ते सुल्तानगंज के लिए निकलेंगे. रास्ते में खाने पीने की व्यवस्था खुद ही करेंगे, यात्रा के दौरान कोई स्केटर थक जाए या चोट लग जाए तो साथी तुरंत उनकी मदद करते हैं.

स्केटिंग करना आसान नहीं: स्केटिंग करते हुए मंदिर जाने वाले इन दोस्तों का कहना है कि हाईवे या अन्य सड़कों पर लगातार स्केटिंग करना आसान नहीं है कई बार बैलेंस बिगड़ता भी है , जिस से वो गिर भी जाते हैं लेकिन बाबा भोले की भक्ति उन्हें दोबारा खड़ा कर देती है.

देवघर जाने के लिए पहली बार सीखी स्केटिंग: औरंगाबाद निवासी रमेश कुमार बताते हैं कि बाबा वैद्यनाथ धाम देवघर जाने के लिए स्केटिंग सीखी थी पहली बार, पिछले साल स्केटिंग करते हुए बाबा वैद्यनाथ धाम गए थे लेकिन तब गांव से नहीं गए थे बल्कि सुल्तानगंज से स्केटिंग करते हुए गए थे. इस बार गांव से स्केटिंग करते हुए जा रहे हैं, अपनी मनोकामना है इसीलिए स्केटिंग करते हुए जा रहे हैं. मनोकामना क्या है ये बताई नहीं जाती है.

"पिछले साल स्केटिंग करते हुए बाबा वैद्यनाथ धाम गए थे लेकिन तब गांव से नहीं गए थे बल्कि सुल्तानगंज से स्केटिंग करते हुए गए थे. इस बार गांव से स्केटिंग करते हुए जा रहे हैं, अपनी मनोकामना है इसीलिए स्केटिंग करते हुए जा रहे हैं."- रमेश कुमार, श्रद्धालु

स्केटिंग स्टेंड भी कर रहे तीनों दोस्त: तीनों दोस्त सिर्फ स्केटिंग करते हुए ही नहीं जा रहे हैं बल्कि वो रास्ते में रह रह कर स्केटिंग स्टेंड भी करते हुए नजर आते हैं. हालांकि वो ये भी कहते हैं कि ये कोई रोमांच नहीं है बल्कि वो श्रद्धा के लिए स्केटिंग करते हुए जा रहे हैं. हर दिन वो 50 किमी से अधिक का सफर स्केटिंग करते हुए तय करेंगे.

यात्रा करेंगे पूरी: तीनों का कहना है कि गेरूआ वस्त्र, पीठ पर तिरंगा, हाथ में बाबा भोले का ध्वज और पैरों में स्केट्स ये केवल भक्ति ही है. स्केटिंग करते हुए जाना पसंद आया तो जा रहे हैं, सब भोले बाबा की मर्जी है अगर वे नहीं चाहते तो वो नहीं जा पाते. कठिनाई तो हर सफर में होती है, इस में भी होगी पर फिर भी यात्रा पूरी कर लेंगे.

इसे भी पढ़ें-

सावन के महीने में विवाहित और अविवाहित महिलाओं को क्या करना चाहिए, जानिए

हरिद्वार में उमड़ा शिवभक्तों का जनसैलाब, सुरक्षा के कड़े इंतजाम; 10 ड्रोन और CCTV से रखी जा रही नजर!

TAGGED:

3 FRIENDS SKATING VAIDYANATH DHAM
GAYA SKATING KANWAR YATRA
SAWAN 2026
गया सावन कांवड़ यात्रा
VAIDYANATH DHAM DEOGHAR NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.