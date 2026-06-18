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तीन दोस्त नदी में नहा रहे थे, एक किनारे से बना रहा था वीडियो.. तीनों की गहरे पानी में डूबकर मौत

बक्सर: बिहार के बक्सर में दर्दनाक घटना घटी है. जिले के इटाढ़ी थाना क्षेत्र के सरसती गांव में डूबने से तीन दोस्तों की मौत हो गई. भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए ठोरा नदी में स्नान करने गए चार दोस्तों में से तीन की जान चली गई. एक साथ तीन बच्चों की मौत की खबर मिलते ही अस्पताल से लेकर गांव तक चीख-पुकार मच गई.

तीन दोस्तों की एक साथ मौत: मृतकों की पहचान सरसती गांव के रत्नेश कुमार शर्मा के 13 वर्षीय पुत्र समर कुमार शर्मा, सुरेंद्र राम के 15 वर्षीय बेटे कृष्णा राम और धर्मेंद्र यादव के 14 वर्षीय पुत्र धर्मवीर कुमार के रूप में हुई है. समर दो भाइयों में बड़ा था और छठी कक्षा का छात्र था. उसके पिता बाइक मैकेनिक का काम करते हैं. कृष्णा पांच भाइयों में सबसे छोटा था और नौवीं कक्षा में पढ़ाई करता था. उसके पिता स्वर्गीय सुरेंद्र प्रसाद राम पूर्व में इटाढ़ी सीओ के ड्राइवर रह चुके थे. वहीं धर्मवीर के पिता मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करते हैं.

परिवार को बिना बताए निकले थे स्नान करने: जानकारी के अनुसार चारों दोस्त घर में बिना बताए ठोरा नदी की ओर निकल गए थे. नदी के किनारे पहुंचने के बाद समर, कृष्णा और धर्मवीर हाथ पकड़कर नदी के अंदर स्नान करने चले गए, जबकि उनका चौथा दोस्त कल्याण शर्मा घाट पर खड़ा होकर मोबाइल से उनका वीडियो बना रहा था. किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों बाद यह वीडियो आखिरी याद बन जाएगा.

गहरे पानी में डूबने से मौत: अचानक नदी के गहरे पानी में जाने के बाद तीनों दोस्त डूबने लगे. पहले तो उन्हें लगा कि वे सामान्य तरीके से पानी में खेल रहे हैं लेकिन कुछ ही सेकेंड में हालात भयावह हो गए. किनारे खड़ा कल्याण कुछ समझ पाता, उससे पहले तीनों पानी में समाने लगे. उसे तैरना नहीं आता था, इसलिए वह खुद मदद नहीं कर सका और घबराकर गांव की तरफ दौड़ पड़ा.