गोरखपुर में राप्ती नदी में डूबने से 3 दोस्तों की मौत
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक तीनों युवक नदी में नहा रहे थे तभी अचानक गहराई में चले गए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 18, 2026 at 1:41 PM IST
गोरखपुर: चिलुआताल थाना क्षेत्र के बंजरहा स्थित राप्ती नदी में शुक्रवार दोपहर हुए दर्दनाक हादसे में तीन दोस्तों की डूबने से मौत हो गई. सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों शव को एसडीआएफ की टीम ने बरामद कर लिया.
पुलिस के अनुसार, हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि तीनों युवक नदी में नहा रहे थे, तभी अचानक गहराई में चले गए और देखते ही देखते पानी में समा गए, जिससे तीनों की मौत हो गई.
इसके बाद मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जमा है. परिजन भी घटनास्थल पर मौजूद हैं और उनका रो-रोकर बुरा हाल है. वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य की निगरानी कर रहे हैं. स्थानीय गोताखोरों की मदद से सर्च ऑपरेशन जारी है. तेज धारा और अधिक गहराई के कारण बचाव कार्य में दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन टीमें लगातार तलाश में जुटी हैं.
मृतकों की पहचान शिव साहनी (20), निवासी काजीपुर, बंटी (20), निवासी बरियारपुर और शुभम यादव (22) निवासी बरियारपुर के रूप में हुई है. घटना की सूचना पर राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) की टीम को बुलाया गया है.
स्थानीय लोगों के मुताबिक, राप्ती नदी के इस हिस्से में अचानक गहराई बढ़ जाती है, जिससे अनजान लोग हादसे का शिकार हो जाते हैं. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे नदी में नहाते समय सावधानी बरतें और अनजान व गहरे स्थानों पर जाने से बचें. फिलहाल पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है और सभी की निगाहें सर्च ऑपरेशन पर टिकी हुई हैं.
अपर जिलाधिकारी विनीत कुमार सिंह बताया की सर्च ऑपरेशन में तीनों सौ बार अहमद कर लिए गए हैं और उनका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. पीड़ित परिवारों को जल्द ही आर्थिक मदद दी जाएगी, जिसकी सारी उपचार बताएं पुरी की जा रही है. अपार्ट जिला अधिकारी ने कहा कि गर्मी के सीजन में नदी में नहाने से परहेज करें अगर तैरना नहीं आ रहा.
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