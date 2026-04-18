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गोरखपुर में राप्ती नदी में डूबने से 3 दोस्तों की मौत

राप्ती नदी में डूबने से 3 दोस्तों की मौत ( Photo Credit; ETV Bharat )

गोरखपुर: चिलुआताल थाना क्षेत्र के बंजरहा स्थित राप्ती नदी में शुक्रवार दोपहर हुए दर्दनाक हादसे में तीन दोस्तों की डूबने से मौत हो गई. सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों शव को एसडीआएफ की टीम ने बरामद कर लिया.

पुलिस के अनुसार, हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि तीनों युवक नदी में नहा रहे थे, तभी अचानक गहराई में चले गए और देखते ही देखते पानी में समा गए, जिससे तीनों की मौत हो गई.

इसके बाद मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जमा है. परिजन भी घटनास्थल पर मौजूद हैं और उनका रो-रोकर बुरा हाल है. वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य की निगरानी कर रहे हैं. स्थानीय गोताखोरों की मदद से सर्च ऑपरेशन जारी है. तेज धारा और अधिक गहराई के कारण बचाव कार्य में दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन टीमें लगातार तलाश में जुटी हैं.

मृतकों की पहचान शिव साहनी (20), निवासी काजीपुर, बंटी (20), निवासी बरियारपुर और शुभम यादव (22) निवासी बरियारपुर के रूप में हुई है. घटना की सूचना पर राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) की टीम को बुलाया गया है.