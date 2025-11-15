Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / state

लखीमपुर खीरी में भीषण सड़क हादसा; बाइक सवार तीन दोस्तों की हुई मौत

भीरा कोतवाली प्रभारी निरीक्षक गोपाल नारायण सिंह ने बताया कि मृतकों की पहचान रोहित गुप्ता, हसीब और संदीप शुक्ला के रूप में हुई.

बाइक सवार तीन दोस्तों की हुई मौत.
बाइक सवार तीन दोस्तों की हुई मौत. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 15, 2025 at 1:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखीमपुर खीरी: बेकाबू कार और बाइक की टक्कर में तीन दोस्तों की मौत हो गई है. एक्सीडेंट इतना भयंकर था, कि बाइक के परखच्चे उड़े गए, जबकि कार का अगला हिस्सा बुरी तरह से डैमेज हो गया. यह हादसा शनिवार तड़के करीब दो लखीमपुर खीरी जिले के भीरा कोतवाली में खैरा ट्रांसपोर्ट कोठी के पास हुई.

भीरा कोतवाली प्रभारी निरीक्षक गोपाल नारायण सिंह ने बताया कि मृतकों की पहचान रोहित गुप्ता, हबीब और संदीप शुक्ला उर्फ अंशुल के रूप में हुई है. तीनों पहड़िया के रहने वाले थे. तीनों पलिया में बसों पर काम करते थे. हसीब और रोहित बस ड्राइवर थे, जबकि संदीप शुक्ला बस कंडक्टर का काम करता था.

लखीमपुर खीरी में भीषण सड़क हादसा. (Video Credit: ETV Bharat)

तीनों की मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. कार को कब्जे में ले लिया गया है. कार चालक फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है.

हसीब के भाई आशिक अली ने बताया कि शुक्रवार को तीनों ने पलिया से लखीमपुर का आखिरी राउंड पूरा किया. बस को खड़ी करने के लिए पलिया वापस गए थे. वहां से तीनों एक ही बाइक (UP W 4657) पर सवार होकर अपने घर लौट रहे थे.

रास्ते में खैरा ट्रांसपोर्ट कोठी के पास अचानक एक तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी. हादसे में हसीब और रोहित की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि संदीप ने अस्पताल जाते समय दम तोड़ दिया.

परिवारों में मातम, उजड़ गए तीन घर: इस हादसे में तीन परिवारों उजड़ गए हैं. रोहित गुप्ता अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य था. उसकी 7–8 साल पहले शादी हुई थी. उसकी दो साल की बेटी राधिका है. संदीप शुक्ला की डेढ़ साल पहले शादी हुई थी, जबकि हबीब का निकाह भी सिर्फ एक साल पहले ही हिना के साथ हुआ था. तीनों ही परिवारों पर अचानक दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है.

यह भी पढ़ें: सनातन पदयात्रा का 9वां दिन; पं. धीरेंद्र शास्त्री बोले- 'युवाओं को समझाओ, यह देश बाबर का नहीं, रघुवर का है'

TAGGED:

LAKHIMPUR KHERI ROAD ACCIDENT
THREE FRIENDS DIED LAKHIMPUR KHERI
ROAD ACCIDENT TODAY LAKHIMPUR KHERI
लखीमपुर खीरी हादसे में तीन मौत
LAKHIMPUR KHERI LATEST NEWS UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

यूपी में 40 गांवों के 4112 लोगों पर क्यों दर्ज हुए चुन-चुनकर मुकदमे, जानिए थारू समुदाय का क्या है गुनाह?

जब बारिश बिगाड़े राह, तपस्या दिखाए नई राह; यूपी की 11वीं की छात्रा की ये छोटी सी तकनीक, बड़े हादसों का करेगी अंत

यूपी में योगी सरकार ला रही एग्रीगेटर पॉलिसी, इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर मिलेगी इतनी छूट, जानिए नियम-शर्ते

यूपी का सबसे महंगा मुर्गा कड़कनाथ, कीमत दोगुनी-खूबियां 4 गुनी; डिमांड आसमानी...

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.