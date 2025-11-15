लखीमपुर खीरी में भीषण सड़क हादसा; बाइक सवार तीन दोस्तों की हुई मौत
भीरा कोतवाली प्रभारी निरीक्षक गोपाल नारायण सिंह ने बताया कि मृतकों की पहचान रोहित गुप्ता, हसीब और संदीप शुक्ला के रूप में हुई.
लखीमपुर खीरी: बेकाबू कार और बाइक की टक्कर में तीन दोस्तों की मौत हो गई है. एक्सीडेंट इतना भयंकर था, कि बाइक के परखच्चे उड़े गए, जबकि कार का अगला हिस्सा बुरी तरह से डैमेज हो गया. यह हादसा शनिवार तड़के करीब दो लखीमपुर खीरी जिले के भीरा कोतवाली में खैरा ट्रांसपोर्ट कोठी के पास हुई.
भीरा कोतवाली प्रभारी निरीक्षक गोपाल नारायण सिंह ने बताया कि मृतकों की पहचान रोहित गुप्ता, हबीब और संदीप शुक्ला उर्फ अंशुल के रूप में हुई है. तीनों पहड़िया के रहने वाले थे. तीनों पलिया में बसों पर काम करते थे. हसीब और रोहित बस ड्राइवर थे, जबकि संदीप शुक्ला बस कंडक्टर का काम करता था.
तीनों की मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. कार को कब्जे में ले लिया गया है. कार चालक फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है.
हसीब के भाई आशिक अली ने बताया कि शुक्रवार को तीनों ने पलिया से लखीमपुर का आखिरी राउंड पूरा किया. बस को खड़ी करने के लिए पलिया वापस गए थे. वहां से तीनों एक ही बाइक (UP W 4657) पर सवार होकर अपने घर लौट रहे थे.
रास्ते में खैरा ट्रांसपोर्ट कोठी के पास अचानक एक तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी. हादसे में हसीब और रोहित की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि संदीप ने अस्पताल जाते समय दम तोड़ दिया.
परिवारों में मातम, उजड़ गए तीन घर: इस हादसे में तीन परिवारों उजड़ गए हैं. रोहित गुप्ता अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य था. उसकी 7–8 साल पहले शादी हुई थी. उसकी दो साल की बेटी राधिका है. संदीप शुक्ला की डेढ़ साल पहले शादी हुई थी, जबकि हबीब का निकाह भी सिर्फ एक साल पहले ही हिना के साथ हुआ था. तीनों ही परिवारों पर अचानक दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है.
