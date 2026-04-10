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दर्दनाक सड़क हादसा: अस्पताल में खाना पहुंचाकर लौट रहे तीन दोस्तों की मौत, गांव में पसरा मातम

मऊ : जनपद में घोसी थाना क्षेत्र के जामडीह इलाके में गुरुवार देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक ही गांव के तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. इस हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई. तीनों युवक एक निजी अस्पताल में खाना पहुंचा कर वापस लौट रहे थे, तभी रास्ते में तेज रफ्तार की गाड़ी से टक्कर हो गई. फिलहाल पुलिस तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

जानकारी के अनुसार बीबीपुर गांव निवासी बेचन यादव (30), प्रमोद यादव (28) और आजाद यादव (32) आपस में मित्र थे. गुरुवार की शाम तीनों युवक एक ही बाइक पर सवार होकर घोसी स्थित एक निजी अस्पताल में अपने दोस्त को खाना पहुंचाने गए थे, वहां प्रसव होने की वजह से उसके दोस्त की पत्नी भर्ती थी. बताया जा रहा है कि देर रात खाना पहुंचाकर लौटते समय जामडीह के पास उनकी बाइक अनियंत्रित हो गई और सामने से आ रही एक तेज रफ्तार बोलोरो से जा टकराई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तीनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई.



घटना की सूचना मिलते ही घोसी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. वहीं. पुलिस ने दुर्घटना में शामिल बोलोरो वाहन को कब्जे में ले लिया है, जबकि उसका चालक मौके से फरार हो गया. उधर, जैसे ही हादसे की खबर गांव पहुंची, परिजनों में कोहराम मच गया. तीनों घरों में चीख-पुकार मच गई और पूरे गांव में मातम पसर गया.



फिलहाल पुलिस फरार चालक की तलाश में जुटी हुई है और मामले की गहन जांच की जा रही है. यह दर्दनाक हादसा एक बार फिर सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है. अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार ने बताया कि तेज रफ्तार के गाड़ी से तीनों युवक एक ही बाइक से अस्पताल से वापस आ रहे थे, तभी रास्ते में जबरदस्त टक्कर होने से तीनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. फिलहाल चालक की तलाश जारी है, मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी.

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