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गोरखपुर में स्कॉर्पियो से घूमने निकले तीन दोस्तों की मौत, एक साथ उठी तीनों की अर्थी

गोरखपुर : गोला थाना क्षेत्र में रविवार रात एक सड़क हादसे में तीन युवकों की मौत हो गई. भर्रोह गांव के पास एक स्कार्पियो गेहूं लदे ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकरा गई. इस दुर्घटना में स्कार्पियो सवार तीनों युवकों की मौत हो गई. दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक ने एम्स में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. सोमवार को तीनों की अर्थी एक साथ उठी तो गांव में कोहराम मच गया.

मृतकों की पहचान गोला थाना क्षेत्र के कोहड़ी बुजुर्ग गांव के रहने वाले कुणाल यादव (20) पुत्र देवेंद्र यादव, अमन उर्फ अजय यादव (21) पुत्र रविन्द्र यादव और अंकुर उर्फ प्रसून यादव (22) पुत्र दिनेश यादव के रूप में हुई है. स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस को क्षतिग्रस्त वाहन से शवों को निकालने के लिए जेसीबी बुलानी पड़ी. तीनों रविवार शाम 6 बजे एक साथ घर से घूमने निकले थे.

देर रात बड़हलगंज से गोला की तरफ लौटते समय स्कॉर्पियो अनियंत्रित हो गई. कार भर्रोह में गोला की ओर सड़क मार्ग पर खड़ी ट्रॉली से टकरा गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कॉर्पियो का अगला हिस्सा ट्रॉली में जा घुसा और उसके परखच्चे उड़ गए. चालक सीट पर बैठे कुणाल यादव और बगल की सीट पर बैठे अमन उर्फ अजय यादव की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि अंकुर ने एम्स में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था.