संतकबीर नगर में बेकाबू कार पलटी; तीन दोस्तों की दर्दनाक मौत

संतकबीर नगर में बारात से लौट रही बेकाबू कार पलटी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

संतकबीर नगर: मेंहदावल थाना क्षेत्र में शुक्रवार तड़के खुशियां मातम में बदल गईं. वैवाहिक समारोह से वापस लौट रहे युवकों की कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई. इस हादसे में कार सवार तीनों दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई है.

मेंहदावल थाना प्रभारी सुरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि हादसे का शिकार हुए तीनों युवकों की पहचना हो गई है. यह तीनों मेंहदावल थाना क्षेत्र के ही रहने वाले थे. मृतकों में मिंटू पांडे, निवासी बढ़या ठाठर, दुर्गेश गुप्ता, निवासी पिंडारी कला और श्रवण शर्मा, निवासी बिशनपुर शामिल हैं.

उन्होंने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस बल मौके पर पहुंची. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. शुरुआती जांच में हादसा वाहन पर नियंत्रण खोने के कारण हुआ प्रतीत हो रहा है. पुलिस मामले के हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है. मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी गई है.