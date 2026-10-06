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सरायकेला में दर्दनाक सड़क हादसा, तीन दोस्तों की मौत, एक ही गांव के थे सभी

सरायकेला: पश्चिम बंगाल के दातिया में सोमवार देर रात हुए सड़क हादसे में सरायकेला जिले के नीमडीह थाना क्षेत्र के जुगिलांग गांव के तीन युवकों की मौत हो गई. हादसा चांडिल-पुरुलिया मार्ग पर हुआ. घटना की खबर गांव पहुंचते ही परिजनों और ग्रामीणों में शोक की लहर दौड़ गई.

बताया जाता है कि जुगिलांग गांव निवासी शिवम गोप, लुकास गोप और सपन गोप बाइक से पुरुलिया जिले के बलरामपुर स्थित छाता मेला देखने गए थे. तीनों ने वहां पनामा सर्कस देखा और देर रात बाइक से वापस अपने गांव के लिए रवाना हुए. घर लौटने के दौरान मालती चेकपोस्ट के समीप उनकी बाइक हादसे का शिकार हो गई.

जानकारी के अनुसार, इसी दौरान जमशेदपुर की ओर से पश्चिम बंगाल की तरफ जा रही तेज रफ्तार अर्टिगा कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. शिवम गोप और लुकास गोप ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया. वहीं, गंभीर रूप से घायल सपन गोप को इलाज के लिए पुरुलिया सदर अस्पताल ले जाया गया. जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

हादसे के बाद कार चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया. सूचना मिलने पर पश्चिम बंगाल पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की. नीमडीह थाना प्रभारी डीलशन बिरुवा ने बताया कि दुर्घटना में शामिल वाहन की पहचान के लिए बंगाल पुलिस द्वारा आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. पुलिस फरार चालक का पता लगाने में जुटी है. एक ही गांव के तीन युवकों की एक साथ मौत से जुगिलांग गांव में गम का माहौल है.