गुमशुदा युवक की हत्या का खुलासा; रुपये के लालच में दोस्त ने रची साजिश, मोबाइल का पासवर्ड न खोलने पर दबाया गला
डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि फतेहपुर में गंगा नदी में शव की तलाश की जा रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 2, 2026 at 5:50 PM IST
कानपुर : जिले के थाना चकेरी पुलिस ने गुमशुदा युवक की हत्या के मामले में खुलासा कर दिया है. पुलिस ने हत्या के आरोप में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस का दावा है कि तीनों आरोपी दोस्तों ने रुपयों के लालच में युवक की हत्या की थी. डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता ने शनिवार को हत्या का खुलासा करते हुए पत्रकारों को जानकारी दी.
उन्होंने बताया कि 16 अप्रैल को चकेरी थाने में विष्णु चंद्र त्रिवेदी ने अपने पुत्र अंकित त्रिवेदी (37) के लापता होने की एफआईआर दर्ज कराई थी. पुलिस ने जब इस मामले की पड़ताल शुरू की तो पता लगा शाम चार बजे के आसपास अंकित घर आया था, हालांकि शाम करीब सवा छह बजे वह किसी से फोन करने के बाद घर से निकल गया था.
उन्होंने बताया कि पुलिस ने जानकारी की तो पता लगा कि अंकित फतेहपुर निवासी रेहान, शादाब व अल्तमस के साथ शादी में गया था. आरोपियों ने शादी में जाने के लिये कार बुक कराई थी. पुलिस ने कानपुर से फतेहपुर तक सीसीटीवी चेक किए तो साक्ष्यों के आधार पर तीनों आरोपियों रेहान, शादाब व अल्तमस को अरेस्ट किया गया.
उन्होंने बताया कि पूछताछ में तीनों ने अंकित की हत्या की बात कबूल की है. आरोपियों ने पुलिस को बताया कि अंकित के दोस्त सत्यम ने उसके अकाउंट से सारे रुपये निकालकर उसकी हत्या की योजना बनाई थी. आरोपियों ने उसे चालाकी से बुलाया था.
आरोपियों ने शादी में जाने के लिये कार बुक कराई थी. फतेहपुर पहुंचने से पहले एक सूनसान स्थान पर गाड़ी रुकवाकर उसका मोबाइल छीन लिया. आरोपियों ने बताया कि पासवर्ड ना बताने पर सत्यम ने उसका गला घोंट दिया था. जिसके बाद आरोपियों ने उसका शव फतेहपुर के पास गंगा नदी में फेंक दिया था. पुलिस शव की तलाश में जुटी हुई है.
डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड सत्यम ही है. अभी पुलिस को उसकी तलाश है. उन्होंने बताया कि सत्यम के साथ ही एक युवती को भी गिरफ्तार किया जाएगा. युवती ने कई दिनों तक तीनों आरोपियों को अपने घर में छिपाकर रखा था.
आरोपियों ने बताया कि अंकित की सरकारी नौकरी थी. सत्यम ये बात जानता था और वो कई दिनों से अंकित को लूटकर उसकी हत्या का प्लान बना रहा था. सत्यम ने काफी देर तक अंकित के मोबाइल में लगे लॉक को खोलने की कोशिश की थी. लेकिन, जब लॉक नहीं खुला तो आरोपियों ने पासवर्ड पूछा. अंकित के पासवर्ड न बताने पर आरोपियों ने उसे मौत के घाट उतार दिया.
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