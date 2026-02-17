ETV Bharat / state

देहरादून में एक और मर्डर, बेसबॉल बैट से की दोस्त की हत्या, परिजन 9 फरवरी से कर रहे तलाश

देहरादून: राजधानी देहरादून में क्राइम रेट कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है. पुलिस एक केस सुलझा भी नहीं पाती कि दूसरी आपराधिक घटना सामने आ जाती है. देहरादून के बसंत विहार थाना इलाके से एक नया मामला सामने आया है. पुलिस के पास एक शख्स की गुमशुदमी रिपोर्ट हुई. जांच की गई तो पता चला कि व्यक्ति की मौत हो गई है. नशे में धुत तीन युवकों ने उसकी बेसबॉल बैट से पीट-पीटकर हत्या कर दी और उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया. आरोपी अभी पुलिस हिरासत में हैं.

दरअसल, युवक की हत्या का पता तब चला जब उसके परिवार ने देहरादून नगर कोतवाली में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. मामले की जांच करने पर पुलिस को पता चला कि जिस युवक की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, उसकी हत्या कर दी गई थी. हालांकि, पुलिस को अभी तक लाश नहीं मिली है. पुलिस को आरोपियों से लाश के बारे में जानकारी मिली है और वो जल्द ही उसे बरामद कर लेंगे.

मामले के बारे में विस्तार से जानिए: पुलिस की ओर से जानकारी मिली कि, दिगंबर धीमान के खिलाफ 2021 में बसंत विहार थाने में POCSO एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था. इस मामले में दिगंबर धीमान को जमानत भी मिल गई थी. 9 फरवरी को दिगंबर धीमान की देहरादून कोर्ट में पेशी थी, जिसके लिए वो अपने पिता के साथ 9 फरवरी को कोर्ट गया था. वहां रजिस्टर में उसके साइन भी हैं, लेकिन किसी कारण उसकी पेशी नहीं हो पाई.

पुलिस के अनुसार, कोर्ट से निकलने के बाद दिगंबर धीमान ने अपने पिता को घर भेज दिया और कहा कि वो शाम तक घर वापस आ जाएगा. लेकिन देर शाम तक भी वो घर नहीं लौटा. दिगंबर धीमान ने अपने पिता को बताया था कि वो दोस्तों के साथ बाहर जा रहा है.