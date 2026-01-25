जयपुर के होटल में अवैध रूप से रह रही तीन विदेशी महिलाएं गिरफ्तार, मालिक के खिलाफ मुकदमा
पुलिस ने होटल का रजिस्ट्रेशन निरस्त करने के लिए नगर निगम को लिखा पत्र.
Published : January 25, 2026 at 10:38 AM IST
जयपुर : गणतंत्र दिवस से पहले जयपुर पुलिस ने होटल और गेस्ट हाउस में ठहरने वाले लोगों को लेकर सतर्कता बढ़ा दी है. राजधानी जयपुर के होटलों में विदेशी महिलाओं के अवैध रूप से रहने की शिकायत पर बड़ी कार्रवाई करते हुए जयपुर पुलिस ने तीन विदेशी महिलाओं को गिरफ्तार किया है. होटल मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर होटल का रजिस्ट्रेशन निरस्त करने के लिए नगर निगम को पत्र भी लिखा है. जयपुर दक्षिण की डीएसटी और श्याम नगर थाना पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है.
होटल में रह रही 6 विदेशी महिलाएं : जयपुर (दक्षिण) डीसीपी राजर्षि राज ने बताया कि जयपुर शहर के होटलों में अवैध रूप से स्टे करने वाले लोगों के बारे में सतर्कता बढ़ाई गई है. इस बीच कुछ होटल में विदेशी महिलाओं के अवैध रूप से रुकने की गोपनीय सूचना मिली थी. श्याम नगर थाना इलाके में स्थित होटल गोल्डन सकूरा में जांच के दौरान थाईलैंड की छह महिलाएं मिली. वीजा और पासपोर्ट की जांच में तीन महिलाओं का पासपोर्ट और वीजा एक्सपायर पाया गया. पड़ताल में सामने आया कि यह तीन महिलाएं अपनी पहचान छिपाकर अवैध रूप से होटल गोल्डन सकूरा में रह रही थी.
होटल मालिक की भी होगी गिरफ्तारी : उन्होंने बताया कि होटल मालिक अंकित यादव के खिलाफ श्याम नगर थाने में अवैध रूप से विदेशी नागरिकों को रुकवाने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है. वह झुंझुनू के बुहाना का रहने वाला है. होटल मालिक के खिलाफ विदेशी नागरिक अधिनियम कि धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. इस मुकदमे में होटल मालिक को भी गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाएगा.
तीनों महिलाओं को थाईलैंड करवाया जाएगा डिपोर्ट : उन्होंने बताया कि जयपुर में रह रही तीन विदेशी महिलाओं को उनके देश थाईलैंड डिपोर्ट करवाने के लिए एफआरओ और सीआईडी के एएसपी को पत्र लिखा गया है. वहीं, जयपुर शहर के विदेशी नागरिक पंजीकरण अधिकारी को इस संबंध में जानकारी भिजवाई गई है. होटल का रजिस्ट्रेशन निरस्त करने के लिए नगर निगम को भी पत्र लिखा गया है.