ETV Bharat / state

रांची में खराब मौसम का असर, तीन फ्लाइट कैंसिल

रांची में खराब मौसम का असर हवाई सेवा पर भी व्यापक रूप से पड़ा है. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.

Three flights cancelled due to rain and bad weather in Ranchi
प्रतीकात्मक तस्वीर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 26, 2026 at 8:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रांचीः खराब मौसम का असर रांची के हवाई यातायात पर भी पड़ा है. 26 सितंबर को रांची एयरपोर्ट से जुड़ी तीन फ्लाइट्स को कैंसिल किया गया है. इनमें कोलकाता, पुणे, बेंगलुरु और दिल्ली से आने-जाने वाली उड़ानें शामिल हैं.

एयरपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक, इंडिगो की फ्लाइट 6E-7561/7562 का रूट कोलकाता-रांची-कोलकाता (CCU-IXR-CCU) था. यह फ्लाइट आज रद्द रही. इसका निर्धारित आगमन समय सुबह 8:05 बजे और प्रस्थान का समय 8:30 बजे था.

इसी तरह फ्लाइट 6E-6484/6799 का रूट पुणे-रांची-बेंगलुरु (PNQ-IXR-BLR) था. यानी यह विमान पुणे से रांची आने के बाद बेंगलुरु के लिए रवाना होना था. इस फ्लाइट का निर्धारित आगमन समय सुबह 7:55 बजे, जबकि प्रस्थान का समय 8:40 बजे था. खराब मौसम के कारण यह उड़ान भी कैंसिल कर दी गई.

वहीं, फ्लाइट 6E-6370/2370 का रूट दिल्ली-रांची-दिल्ली (DEL-IXR-DEL) था. इस फ्लाइट का रांची पहुंचने का निर्धारित समय सुबह 8:30 बजे और रांची से दिल्ली के लिए रवाना होने का समय 9:10 बजे था, इसे भी आज रद्द किया गया है.

इस तरह शनिवार को खराब मौसम के कारण रांची से जुड़े तीन प्रमुख हवाई रूट कोलकाता, पुणे-बेंगलुरु और दिल्ली प्रभावित हुए हैं. इससे इन फ्लाइट्स से यात्रा करने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा. एयरपोर्ट पर यात्रियों को अपनी उड़ान के संबंध में एयरलाइन से ताजा जानकारी लेने की सलाह दी गई है.

इसे भी पढ़ें- खराब मौसम का असर: रांची एयरपोर्ट पर इंडिगो की 12 उड़ानें रद्द, 24 विमान मूवमेंट प्रभावित

इसे भी पढ़ें- खराब मौसम से रांची एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन प्रभावित, इंडिगो की दिल्ली फ्लाइट रद्द

इसे भी पढ़ें- रांची-बेंगलुरु एयर इंडिया एक्सप्रेस उड़ान प्रभावित, ऑक्सीजन की व्यवस्था के कारण देरी से उड़ी फ्लाइट

TAGGED:

बारिश से हवाई सेवा प्रभावित
RANCHI
RAIN AND BAD WEATHER
THREE FLIGHTS CANCELLED
FLIGHTS CANCELLED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.