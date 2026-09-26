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रांची में खराब मौसम का असर, तीन फ्लाइट कैंसिल

रांचीः खराब मौसम का असर रांची के हवाई यातायात पर भी पड़ा है. 26 सितंबर को रांची एयरपोर्ट से जुड़ी तीन फ्लाइट्स को कैंसिल किया गया है. इनमें कोलकाता, पुणे, बेंगलुरु और दिल्ली से आने-जाने वाली उड़ानें शामिल हैं.

एयरपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक, इंडिगो की फ्लाइट 6E-7561/7562 का रूट कोलकाता-रांची-कोलकाता (CCU-IXR-CCU) था. यह फ्लाइट आज रद्द रही. इसका निर्धारित आगमन समय सुबह 8:05 बजे और प्रस्थान का समय 8:30 बजे था.

इसी तरह फ्लाइट 6E-6484/6799 का रूट पुणे-रांची-बेंगलुरु (PNQ-IXR-BLR) था. यानी यह विमान पुणे से रांची आने के बाद बेंगलुरु के लिए रवाना होना था. इस फ्लाइट का निर्धारित आगमन समय सुबह 7:55 बजे, जबकि प्रस्थान का समय 8:40 बजे था. खराब मौसम के कारण यह उड़ान भी कैंसिल कर दी गई.

वहीं, फ्लाइट 6E-6370/2370 का रूट दिल्ली-रांची-दिल्ली (DEL-IXR-DEL) था. इस फ्लाइट का रांची पहुंचने का निर्धारित समय सुबह 8:30 बजे और रांची से दिल्ली के लिए रवाना होने का समय 9:10 बजे था, इसे भी आज रद्द किया गया है.