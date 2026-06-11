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जयपुर: निर्माणाधीन बिल्डिंग में खुदाई के दौरान हादसा, मिट्टी ढहने से तीन महिला मजदूरों की मौत

जयपुर के करणी विहार थाना क्षेत्र में निर्माणाधीन बिल्डिंग के बेसमेंट में मिट्टी ढहने से तीन बिहारी महिला मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई.

मिट्टी ढहने से तीन मजदूरों की मौत
मिट्टी ढहने से तीन मजदूरों की मौत (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 11, 2026 at 6:20 PM IST

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जयपुर: शहर के करणी विहार थाना क्षेत्र के गांधी पथ पर स्थित एक निर्माणाधीन बिल्डिंग में गुरुवार शाम करीब 4 बजे एक दर्दनाक हादसा हो गया. बेसमेंट की खुदाई के दौरान अचानक मिट्टी का बड़ा हिस्सा भरभराकर ढह गया, जिससे वहां काम कर रही तीन महिला मजदूर मलबे के नीचे दब गईं. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

थानाधिकारी हवा सिंह ने बताया कि स्थानीय लोगों और अन्य मजदूरों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया और तीनों महिलाओं को मलबे से बाहर निकालकर तत्काल एसएमएस अस्पताल पहुंचाया. अस्पताल में चिकित्सकों ने घायलों को सीपीआर समेत सभी आवश्यक चिकित्सकीय प्रयास किए, लेकिन उनकी हालत गंभीर होने के कारण जान नहीं बचाई जा सकी। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. मृतकों की पहचान बिहार निवासी सुनीता देवी, आनुती कुमारी और प्रतिमा कुमारी के रूप में हुई है. तीनों महिलाएं मजदूरी करके अपने परिवार का गुजारा करती थीं.

करणी विहार थानाधिकारी हवा सिंह (ETV Bharat Jaipur)

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जांच में जुटी पुलिस: हादसे की सूचना मिलते ही करणी विहार थाना पुलिस अस्पताल पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है. थानाधिकारी हवा सिंह ने बताया कि पुलिस निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन किया गया था या नहीं, इसकी गहन जांच कर रही है. संबंधित ठेकेदार, साइट इंचार्ज और अन्य लोगों से पूछताछ की जा रही है. मजदूरों को सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए गए थे या नहीं, इस पहलू पर भी ध्यान दिया जा रहा है.

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जयपुर में बेसमेंट खुदाई हादसा
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