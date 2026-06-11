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जयपुर: निर्माणाधीन बिल्डिंग में खुदाई के दौरान हादसा, मिट्टी ढहने से तीन महिला मजदूरों की मौत

जयपुर: शहर के करणी विहार थाना क्षेत्र के गांधी पथ पर स्थित एक निर्माणाधीन बिल्डिंग में गुरुवार शाम करीब 4 बजे एक दर्दनाक हादसा हो गया. बेसमेंट की खुदाई के दौरान अचानक मिट्टी का बड़ा हिस्सा भरभराकर ढह गया, जिससे वहां काम कर रही तीन महिला मजदूर मलबे के नीचे दब गईं. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

थानाधिकारी हवा सिंह ने बताया कि स्थानीय लोगों और अन्य मजदूरों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया और तीनों महिलाओं को मलबे से बाहर निकालकर तत्काल एसएमएस अस्पताल पहुंचाया. अस्पताल में चिकित्सकों ने घायलों को सीपीआर समेत सभी आवश्यक चिकित्सकीय प्रयास किए, लेकिन उनकी हालत गंभीर होने के कारण जान नहीं बचाई जा सकी। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. मृतकों की पहचान बिहार निवासी सुनीता देवी, आनुती कुमारी और प्रतिमा कुमारी के रूप में हुई है. तीनों महिलाएं मजदूरी करके अपने परिवार का गुजारा करती थीं.