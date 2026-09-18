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तालाब में नहाने गई तीन सहेलियों की डूबने से मौत, नुनेरा गांव में पसरा मातम, दुर्ग में एनीकट में बहे युवक का मिला शव

कोरबा के नुनेरा गांव में तालाब में डूबने से तीन सहेलियों की डूबने से मौत हुई है.वहीं दुर्ग में बहे युवक का शव मिला है.

Three female friends dies
तीन सहेलियों की डूबने से मौत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 18, 2026 at 1:01 PM IST

4 Min Read
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कोरबा : जिले के पाली थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नुनेरा में एक दर्दनाक घटना सामने आयी है, गांव के तालाब में नहाने गईं तीन मासूम बच्चियों की गहरे पानी में डूबने से मौत हो गई है. एक साथ तीन बच्चियों की जान जाने से पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. तीनों बच्चियों एक ही समाज से आती हैं. सभी के परिवार आपस में किसी न किसी रिश्ते में हैं. जिससे पूरे परिवार में मातम का माहौल है. नहाने गई बच्चियों का शव गुरुवार की देर शाम को बरामद कर लिया गया था. जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरु की है.



​एक ही बस्ती की निवासी थी सहेलियां

​पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, इस हादसे में जान गंवाने वाली तीनों बच्चियां आपस में सहेलियां थीं. एक ही बस्ती की रहने वाली थीं. तीनों की पहचान 7 वर्षीय इंदु अगरिया , 8 वर्षीय राखी (पिता मलखम) और 9 वर्षीय साधना (पिता सुखसिंह) के रूप में हुई है.​बताया जा रहा है कि गुरुवार दोपहर को ये बच्चियां घर से निकली थीं. काफी समय बीत जाने के बाद भी जब वे वापस नहीं लौटीं, तो परिजनों को उनकी चिंता हुई. ग्रामीण के साथ मिलकर परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की.

तालाब में मिला बच्ची का शव

खोजबीन के दौरान गांव के अलगू तालाब के पास पहुंचे. वहां तालाब के किनारे बच्चियों के कपड़े और चप्पल रखे हुए मिले, जब ग्रामीणों ने पानी के भीतर झांककर देखा, तो एक बच्ची का शव तालाब की सतह पर दिखाई दिया. जिससे वहां हड़कंप मच गया. घटना के बाद एक जानकारी सामने आई है कि तीनों बच्चियां स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी. लेकिन वह स्कूल ना जाकर तालाब में नहाने पहुंच गईं. ​

Death by drowning in pond
तालाब में डूबने से मौत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

घंटों की मशक्कत के बाद निकाले गए शव

​घटना की सूचना तुरंत पाली थाना पुलिस को दी गई. सूचना मिलते ही थाना प्रभारी मनोज कौशिक पुलिस बल के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे. पुलिस और स्थानीय ग्रामीणों की मदद से तालाब में खोजबीन शुरू की गई, कड़ी मशक्कत के बाद तीनों बच्चियों के शव देर शाम तक पानी से बाहर निकाले गए. ​पुलिस ने मर्ग कायम कर पंचनामा की कार्रवाई पूरी कर ली है और तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

mourning grips Nunera village
नुनेरा गांव में पसरा मातम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पुलिस ने हर पहलू पर जांच की बात कही

कटघोरा के एडिशनल एसपी नीतिश सिंह ठाकुर ने बताया कि प्राथमिक तौर पर यह गहरे पानी में जाने के कारण डूबने का मामला प्रतीत हो रहा है, हालांकि पुलिस हर पहलू से मामले की बारीकी से जांच कर रही है. पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है.

Three female friends dies
तालाब में नहाने गई तीन सहेलियों की मौत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

दुर्ग में नहर में बहे युवक का शव बरामद

दुर्ग के रानीतराई थाना क्षेत्र के ओदरागहन और तर्रागोंदी के बीच बने खारुन नदी में बने एनीकेट गुरुवार शाम को बाइक में सवार दो व्यक्ति एनीकेट पार कर रहे थे. इसी दौरान एनीकट पार करते समय बाइक फिसलने से दोनों गिर गए. जिसमें एक व्यक्ति तेज पानी के बहाव में बह गया. वहीं एक व्यक्ति अपनी जान बचाकर सुरक्षित बाहर निकल आया.

घटना की सूचना मिलने पर रानीतराई पुलिस और एसडीआरएफ की टीम को सूचित किया गया. शुक्रवार सुबह एसडीआरएफ की टीम ने डीप डाइवर की मदद से शव को बरामद किया है. पुलिस ने मृतक की पहचान सुरेन्द्र यादव निवासी तर्रागोंदी धमतरी के रूप में की गई है.

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