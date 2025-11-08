ETV Bharat / state

एक पराठे से भर जाता है 10 लोगों का पेट, नेपाल, उत्तर प्रदेश और बिहार से हजारीबाग पहुंचे हैं कारीगर

हजारीबाग में मुगलई पराठा और हलवा लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. इस एक पराठे से 10 लोगों का पेट भर सकता है.

Mughlai Paratha
ग्राफिक्स इमेज (ईटीवी भारत)
Published : November 8, 2025 at 4:26 PM IST

हजारीबाग: पराठे का शौक लगभग हर किसी को है. ईटीवी भारत आपको एक ऐसे पराठे से रूबरू करा रहा है जिससे 10 लोगों का पेट भर सकता है. लोग इसे मीठे हलवे के साथ खाना पसंद करते हैं. यह पराठा कभी नवाबों के जमाने में खाया जाता था. अब यह दुर्लभ हो गया है. कुछ कारीगरों ने आज भी इसका स्वाद बरकरार रखा है.

हजारीबाग स्थित हजरत दाता मदारा शाह की मजार पर उर्स का आयोजन हो रहा है. 3 फीट का पराठा इस आयोजन का मुख्य आकर्षण है. एक पराठे से 10 लोगों का पेट भर सकता है. साल भर के इंतजार के बाद मेले में पराठा बाजार लगा है. उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल से कारीगर पराठे के स्टॉल लगाने आए हैं. पराठे नवाबों के पसंदीदा थे. समय के साथ, इस पराठे का चलन भी कम होने लगा. नवाब भी कम होते चले गए. फिलहाल, कुछ इलाकों में कारीगर आज भी घूम-घूम कर दुकान लगाते हैं.

एक पराठे से भर जाता है 10 लोगों का पेट (ईटीवी भारत)

पराठे बनाने के लिए मैदा, दूध, खोया और अंडे का इस्तेमाल किया जाता है. प्रत्येक पराठे के लिए लगभग 2 किलो आटे की जरूरत होती है. अन्य सामग्रियों को मिलाकर, इसका वजन लगभग 5 किलो हो जाता है. मुगलई पराठा बनाने में लगभग 1 घंटा लगता है. पराठे को गरम तेल की कढ़ाई में डाला जाता है. इसके कारीगर बताते हैं कि इसे हर कारीगर नहीं बना सकता है. इसे बनाने के लिए हाथों में हुनर होना चाहिए.

Mughlai Paratha
पराठा (ईटीवी भारत)

ग्राहकों का कहना है कि गरीब लोग इस तरह का पराठा नहीं खरीद सकते. मेलों में कम दामों पर पराठा और हलवा मिलता है. लोग मेले में पराठे की दुकान खुलने का साल भर इंतजार करते हैं. उनका कहना है कि नवाब को पराठे बहुत पसंद थे, इसलिए इसका नाम मुगलई पराठा पड़ा. हलवा स्वाद को और बढ़ा देता है.

Mughlai Paratha
पराठा (ईटीवी भारत)

भारत अपने व्यंजनों के लिए दुनिया भर में जाना जाता है. मुगलई पराठे किसी जमाने में जरूर लोगों का पसंदीदा व्यंजन रहा होगा. कुछ आयोजनों में आज भी इस व्यंजन को जिंदा रखा गया है.

