सहारनपुर में दर्दनाक हादसा, ट्रैक्टर पलटने से 3 किसानों की मौत, गेहूं की बुवाई कर लौट रहे थे घर

सहारनपुर: जिले के थाना देहात इलाके के बेहट रोड पर दर्दनाक हादसा हो गया. ट्रैक्टर पलटने से 3 किसानों की मौत हो गई. तीनों देर रात खेत में गेंहू की बुआई करके घर लौट रहे थे. हादसे की सूचना मिलते ही आनन-फानन में मौके पर पहुंची पुलिस सभी को अस्पताल पहुंचाया, जहां डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है.

एएसपी मनोज यादव ने बताया कि देहात कोतवाली पुलिस को मंगलवार देर रात सूचना मिली कि तीन किसान खेतों में गेहूं की बुवाई करके लौट घर रहे थे. जैसे ही वे ट्रैक्टर लेकर जनता रोड़ गांव मढ के पास पहुंचे तो उनका अनियंत्रित होकर पलट गया. यह रोड ईंट भट्ठो की वह से पूरी तरह टूटी हुई है. सड़क किनारे 6-8 फीट गहरी खाई बनी हुई है. ट्रैक्टर पलटते हुए खाई में जा गिरा. जिससे ट्रैक्टर पर सवार तीनों किसान दबकर गंभीर रूप से घायल हो गए.