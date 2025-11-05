ETV Bharat / state

सहारनपुर में दर्दनाक हादसा, ट्रैक्टर पलटने से 3 किसानों की मौत, गेहूं की बुवाई कर लौट रहे थे घर

बेहट रोड पर हुआ हादसा, ट्रैक्टर के नीचे दबे किसानों को पुलिस ने हाइड्रा की मदद से निकाला बाहर

हादसे में मारे गए किसान. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 5, 2025 at 5:43 PM IST

सहारनपुर: जिले के थाना देहात इलाके के बेहट रोड पर दर्दनाक हादसा हो गया. ट्रैक्टर पलटने से 3 किसानों की मौत हो गई. तीनों देर रात खेत में गेंहू की बुआई करके घर लौट रहे थे. हादसे की सूचना मिलते ही आनन-फानन में मौके पर पहुंची पुलिस सभी को अस्पताल पहुंचाया, जहां डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है.

एएसपी मनोज यादव ने बताया कि देहात कोतवाली पुलिस को मंगलवार देर रात सूचना मिली कि तीन किसान खेतों में गेहूं की बुवाई करके लौट घर रहे थे. जैसे ही वे ट्रैक्टर लेकर जनता रोड़ गांव मढ के पास पहुंचे तो उनका अनियंत्रित होकर पलट गया. यह रोड ईंट भट्ठो की वह से पूरी तरह टूटी हुई है. सड़क किनारे 6-8 फीट गहरी खाई बनी हुई है. ट्रैक्टर पलटते हुए खाई में जा गिरा. जिससे ट्रैक्टर पर सवार तीनों किसान दबकर गंभीर रूप से घायल हो गए.

एएसपी मनोज यादव ने बताया कि मौके पर पहुंची पुलिस ने हाइड्रा यानि क्रेन मंगवाई. क्रेन की मदद से ट्रैक्टर के नीचे दबे तीनों लोगों को बाहर निकाल कर जिला अस्पताल भिजवाया. जहां डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया. हादसे में मरने वालों की पहचान खुबनपुर गांव निवासी विशम्भर सिंह (60), करण (40) और अपिन (25) के रूप में हुई है. पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. प्रारंभिक जांच से पता चला है कि ट्रैक्टर के नियंत्रण होने के कारण हादसा हुआ. घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई.

