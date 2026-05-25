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रेवाड़ी- जैसलमेर हाईवे पर दर्दनाक हादसा, स्कॉर्पियो-ट्रक की भीषण टक्कर में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत

रेवाड़ी हाईवे पर दर्दनाक हादसा ( ETV Bharat )

रेवाड़ी: रेवाड़ी-जैसलमेर हाईवे पर सोमवार अलसुबह करीब दो बजे दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई. हादसा गांव धामलावास स्थित आईटीआई के पास हुआ, जहां तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ट्रक से जा भिड़ी. हादसे में गांव बोड़िया कमालपुर निवासी 44 वर्षीय बृजमोहन, उनकी पत्नी 40 वर्षीय अनीता और 13 वर्षीय बेटे निमेष की मौके पर ही मौत हो गई. सीकर से लौटते समय हुआ हादसा: परिजनों की मानें तो बृजमोहन अपने इकलौते बेटे निमेष का एडमिशन कराने राजस्थान के सीकर स्थित एक स्कूल गए थे. उनके साथ पत्नी अनीता भी थीं. देर रात तीनों सीकर से वापस रेवाड़ी लौट रहे थे. इसी दौरान धामलावास के पास उनकी स्कॉर्पियो सामने चल रहे ट्रक से टकरा गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि गाड़ी का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत (ETV Bharat)