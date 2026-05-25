रेवाड़ी- जैसलमेर हाईवे पर दर्दनाक हादसा, स्कॉर्पियो-ट्रक की भीषण टक्कर में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत
रेवाड़ी हाईवे पर ट्रक-स्कॉर्पियो टक्कर में पति-पत्नी और बेटे की मौत हो गई. हादसे के तीन घंटे बाद पुलिस ने शव निकाले.
Published : May 25, 2026 at 9:47 AM IST|
Updated : May 25, 2026 at 11:12 AM IST
रेवाड़ी: रेवाड़ी-जैसलमेर हाईवे पर सोमवार अलसुबह करीब दो बजे दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई. हादसा गांव धामलावास स्थित आईटीआई के पास हुआ, जहां तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ट्रक से जा भिड़ी. हादसे में गांव बोड़िया कमालपुर निवासी 44 वर्षीय बृजमोहन, उनकी पत्नी 40 वर्षीय अनीता और 13 वर्षीय बेटे निमेष की मौके पर ही मौत हो गई.
सीकर से लौटते समय हुआ हादसा: परिजनों की मानें तो बृजमोहन अपने इकलौते बेटे निमेष का एडमिशन कराने राजस्थान के सीकर स्थित एक स्कूल गए थे. उनके साथ पत्नी अनीता भी थीं. देर रात तीनों सीकर से वापस रेवाड़ी लौट रहे थे. इसी दौरान धामलावास के पास उनकी स्कॉर्पियो सामने चल रहे ट्रक से टकरा गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि गाड़ी का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया.
तीन घंटे तक कार में फंसा रहा शव: हादसे के बाद तीनों शव स्कॉर्पियो में बुरी तरह फंस गए. सूचना मिलने पर रामपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी शवों को बाहर नहीं निकाला जा सका. इसके बाद क्रेन और गैस कटर मंगवाया गया. करीब तीन घंटे की मशक्कत के बाद सुबह चार बजे शवों को बाहर निकाला गया.
परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़: परिजनों की मानें तो बृजमोहन एक निजी कंपनी में कार्यरत थे, जबकि उनकी पत्नी अनीता सरकारी स्कूल में शिक्षिका थीं. उनका बेटा निमेष परिवार का इकलौता चिराग था. इस हादसे के बाद परिवार में अब सिर्फ बृजमोहन के बुजुर्ग माता-पिता ही बचे हैं. उनकी बहन की पहले ही शादी हो चुकी है.
ट्रक चालक की तलाश में जुटी पुलिस: वहीं, इस पूरे मामले में रामपुरा थाना प्रभारी संजय कुमार ने कहा कि, "सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी. शवों को बाहर निकालने में काफी समय लगा. पुलिस ने ट्रक चालक की तलाश शुरू कर दी है और मामले की जांच जारी है."
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