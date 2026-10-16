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कासगंज में आकाशीय बिजली से तीन की मौत, पीड़ित परिवार से मिले सपा सांसद देवेश शाक्य, मुआवजा दिलाने का दिया भरोसा

सपा सांसद देवेश शाक्य ने इस हादसे को दुखद और हृदयविदारक बताया.

कासगंज में आकाशीय बिजली से तीन की मौत
कासगंज में आकाशीय बिजली से तीन की मौत (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 16, 2026 at 4:06 PM IST

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कासगंज: सहावर थाना क्षेत्र नगला मांधो गांव से गुरुवार को एक हृदयविदारक घटना सामने आई, जहां आकाशीय बिजली की चपेट में आने से तीन लोगों की मौत हो गई. इस हादसे के बाद से पूरे गांव में मातम का माहौल है, पीड़ित परिवारों में कोहराम मचा हुआ है.

घटना की जानकारी मिलते ही समाजवादी पार्टी के स्थानीय सांसद देवेश शाक्य तुरंत नगला मांधो गांव पहुंचे. उन्होंने पीड़ित परिवारों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कर अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त कीं और ढांढस बंधाया.

सांसद देवेश शाक्य ने मुआवजा दिलाने का दिया भरोसा (VIDEO credit: ETV Bharat)

ईटीवी भारत से बात करते हुए सपा सांसद देवेश शाक्य ने इस हादसे को दुखद और हृदयविदारक बताया. सांसद ने कहा, प्रशासन की ओर से पीड़ित परिवार को मदद दी जा रही है. "यह एक अपूरणीय क्षति है, जिसकी भरपाई संभव नहीं है, लेकिन संकट की इस घड़ी में पूरी पार्टी और प्रशासन पीड़ित परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है.

नगला मांधो गांव से हृदयविदारक घटना
नगला मांधो गांव से हृदयविदारक घटना (Photo credit: ETV Bharat)
हम शासन-प्रशासन से वार्ता कर पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता और नियमानुसार त्वरित मुआवजा सुनिश्चित करेंगे. गांव में हुई इस दुखद घटना के बाद से स्थानीय प्रशासन अलर्ट पर है. राजस्व और पुलिस की टीम मौके पर जांच प्रक्रिया के साथ कागजी कार्रवाई में जुटी है, ताकि आर्थिक सहायता राशि जल्द से जल्द पीड़ित परिवारों तक पहुंच सके. अचानक हुए इस वज्रपात से पूरा इलाका गहरे शोक में डूबा हुआ है.
हादसे के बाद से गांव में मातम
हादसे के बाद से गांव में मातम (Photo credit: ETV Bharat)

आपको बता दें कि कासगंज में गुरुवार को कुदरत के कहर ने एक हंसते-खेलते परिवार को पल भर में उजाड़ दिया. अचानक आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौके पर ही मौत हो गई. मृतकों में एक महिला, उसकी बेटी (11) और देवर शामिल हैं. इस भीषण हादसे के बाद पूरे गांव में सन्नाटा पसरा और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

ये भी पढ़ें: कासगंज में आकाशीय बिजली का कहर; मां-बेटी समेत तीन की मौत, खेत में थे मौजूद

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THREE DEATHS IN KASGANJ
आकाशीय बिजली से तीन की मौत
SP MP DEVESH SHAKYA
SAMAJWADI PARTY MP DEVESH SHAKYA

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