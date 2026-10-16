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कासगंज में आकाशीय बिजली से तीन की मौत, पीड़ित परिवार से मिले सपा सांसद देवेश शाक्य, मुआवजा दिलाने का दिया भरोसा

कासगंज में आकाशीय बिजली से तीन की मौत ( Photo credit: ETV Bharat )

कासगंज: सहावर थाना क्षेत्र नगला मांधो गांव से गुरुवार को एक हृदयविदारक घटना सामने आई, जहां आकाशीय बिजली की चपेट में आने से तीन लोगों की मौत हो गई. इस हादसे के बाद से पूरे गांव में मातम का माहौल है, पीड़ित परिवारों में कोहराम मचा हुआ है.

घटना की जानकारी मिलते ही समाजवादी पार्टी के स्थानीय सांसद देवेश शाक्य तुरंत नगला मांधो गांव पहुंचे. उन्होंने पीड़ित परिवारों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कर अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त कीं और ढांढस बंधाया.