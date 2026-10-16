कासगंज में आकाशीय बिजली से तीन की मौत, पीड़ित परिवार से मिले सपा सांसद देवेश शाक्य, मुआवजा दिलाने का दिया भरोसा
सपा सांसद देवेश शाक्य ने इस हादसे को दुखद और हृदयविदारक बताया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 4:06 PM IST
कासगंज: सहावर थाना क्षेत्र नगला मांधो गांव से गुरुवार को एक हृदयविदारक घटना सामने आई, जहां आकाशीय बिजली की चपेट में आने से तीन लोगों की मौत हो गई. इस हादसे के बाद से पूरे गांव में मातम का माहौल है, पीड़ित परिवारों में कोहराम मचा हुआ है.
घटना की जानकारी मिलते ही समाजवादी पार्टी के स्थानीय सांसद देवेश शाक्य तुरंत नगला मांधो गांव पहुंचे. उन्होंने पीड़ित परिवारों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कर अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त कीं और ढांढस बंधाया.
ईटीवी भारत से बात करते हुए सपा सांसद देवेश शाक्य ने इस हादसे को दुखद और हृदयविदारक बताया. सांसद ने कहा, प्रशासन की ओर से पीड़ित परिवार को मदद दी जा रही है. "यह एक अपूरणीय क्षति है, जिसकी भरपाई संभव नहीं है, लेकिन संकट की इस घड़ी में पूरी पार्टी और प्रशासन पीड़ित परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है.
आपको बता दें कि कासगंज में गुरुवार को कुदरत के कहर ने एक हंसते-खेलते परिवार को पल भर में उजाड़ दिया. अचानक आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौके पर ही मौत हो गई. मृतकों में एक महिला, उसकी बेटी (11) और देवर शामिल हैं. इस भीषण हादसे के बाद पूरे गांव में सन्नाटा पसरा और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.
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