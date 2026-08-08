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पांच दर्जन युवतियां लोगों को करती ठगों के लिए कॉल, तीन फर्जी कॉल सेंटर पकड़े, 5 आरोपी गिरफ्तार

कोटा शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने बताया कि ऑपरेशन म्यूल हंटिंग के जरिए तीन फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा किया है. यह कॉल सेंटर अंतरराज्यीय साइबर ठगों के गिरोह के जरिए संचालित हो रहे थे. इसमें मुख्य सरगना सहित पांच को गिरफ्तार किया है. आरोपियों ने फर्जी वेबसाइट बना रखी थी. पुलिस को मौके पर 57 युवतियां और महिलाएं मिली. ये महिलाएं लोगों को कॉल कर इन्वेस्टमेंट का झांसा देती और उन्हें मोटे मुनाफे का झांसा दे ठगा जाता था.

कोटा: शहर पुलिस ने साइबर ठगी के मामले में फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा किया है. इस मामले में शहर पुलिस ने शुक्रवार रात को गुमानपुरा इलाके में दबिश दी थी. जहां पर एक के बाद एक और कुल तीन फर्जी कॉल सेंटर मिले. इन कॉल सेंटर्स निवेश के नाम पर युवतियों से कॉल करवाए जा रहे थे. इस दौरान फंसने वाले लोगों को ठगा जा रहा था.

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स्टॉफ की भर्ती ऑनलाइन वेबसाइटों से: आरोपियों ने कॉल सेंटर के लिए स्टॉफ की भर्ती भी ऑनलाइन वेबसाइटों के जरिए की थी. यहां कार्यरत महिलाएं को रोज कॉल करने होते थे और उनका पूरा डाटा तैयार करना होता था. पुलिस ने मौके से 11 लैपटॉप, 102 मोबाइल, डेस्कटॉप, हार्ड डिस्क, डायरी और रजिस्टर के साथ-साथ साइबर ठगी की 65 हजार रुपए की राशि भी बरामद की है. गिरफ्तार किए गए आरोपियों में जोधपुर के भोपालगढ़ निवासी अशफाक, बीकानेर के अशोक कॉलोनी निवासी आवेश, नागौर निवासी सैयद अली, नागौर के मूंडवा निवासी जावेद अली और जोधपुर के बिराई गांव निवासी मजीद खान को गिरफ्तार किया है. ये सभी आरोपी कोटा के बोरखेड़ा इलाके में किराए से कमरा लेकर रहते थे.

कार्रवाई के दौरान लगी भी​ड़ (ETV Bharat Kota)

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पुलिस उप अधीक्षक साइबर सेल गंगा सहाय शर्मा ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि कोटा के गुमानपुरा इलाके में तीन जगह पर फर्जी कॉल सेंटर चल रहे हैं. जिनमें उमेश सदन, अनीता सदन और बुरहान उल हक की बिल्डिंग में यह फर्जी कॉल सेंटर चल रहे थे. इन सब कॉल सेंटरों को मुख्य अभियुक्त मोहम्मद अशफाक ने संचालित किया हुआ था. यह लोग इन्वेस्टमेंट का झांसा देते थे और इनके झांसे में आने वाले लोगों को ठग लिया जाता था. उनके खातों से पैसा उनके कंपनी में डलवा करोड़ों की ठगी की जाती है.