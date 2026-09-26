RCA चुनाव में तीन गुट: धनंजय और पराक्रम गुट ने ठोकी ताल तो उपाध्याय खेमे ने भी उतारे उम्मीदवार....
आरसीए में 6 नेता पुत्रों ने अलग अलग पदों पर भरा नामांकन, तीसरे गुट के साथ आए राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी.
Published : September 26, 2026 at 6:24 PM IST
जयपुर: राजस्थान क्रिकेट संघ (RCA) के चुनाव में मुकाबला दिलचस्प हो गया है. अध्यक्ष पद के लिए धनंजय सिंह खींवसर, पराक्रम सिंह राठौड़ और बृजकिशोर उपाध्याय गुट आमने-सामने हैं. तीनों गुटों की ओर से विभिन्न पदों के लिए शनिवार को नामांकन दाखिल किए गए. तीनों खेमों ने अध्यक्ष, सचिव, उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष पद पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं. तीसरे गुट के साथ वित्त आयोग अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी पहुंचे. हालांकि इस दौरान पराक्रम सिंह राठौड़ उनके साथ नजर आए. आरसीए चुनाव में नामांकन का शनिवार को आखिरी दिन था. तीनों गुटों में भाजपा नेताओं की दखल है.
सरकार से मैसेज नहीं मिला: आरसीए एडहॉक कमेटी में रहे धनंजय सिंह खींवसर ने कहा, हमें सरकार की और से कोई मैसेज नहीं मिला तो हम नामांकन दाखिल करने आ गए. जोधपुर जिला क्रिकेट संघ से जुड़े खींवसर गुट की ओर से अध्यक्ष पद पर खुद धनंजय सिंह खींवसर और दीनदयाल कुमावत ने नामांकन दाखिल किया है.
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खींवसर गुट से विभिन्न पदों पर नामांकन
- अध्यक्ष: धनंजय सिंह खींवसर और दीनदयाल कुमावत
- उपाध्यक्ष: मोहित यादव और पवन दिलावर
- सचिव: मोहित यादव और आशीष तिवाड़ी
- संयुक्त सचिव: विनोद सहारण
- कोषाध्यक्ष: आशीष तिवाड़ी
- कार्यकारिणी सदस्य: अरिष्ट सिंघवी
पराक्रम सिंह राठौड़ गुट ने उतारे प्रत्याशी: चूरू जिला क्रिकेट संघ से जुड़े पराक्रम सिंह राठौड़ गुट की ओर से अध्यक्ष पद पर खुद पराक्रम ने नामांकन दाखिल किया. इस गुट ने भी सचिव, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और संयुक्त सचिव सहित विभिन्न पदों पर प्रत्याशी उतारे हैं. पराक्रम सिंह राठौड़ ने कहा, हम सरकार के साथ हैं. सरकार एवं संगठन जैसा निर्देश देंगे, वैसा करेंगे.
पराक्रम गुट से नामांकन
- अध्यक्ष: पराक्रम सिंह राठौड़
- सचिव: मनोज शर्मा
- उपाध्यक्ष: मनोज शर्मा और रतन सिंह
- कोषाध्यक्ष: सुशील जैन
- संयुक्त सचिव: सुशील जैन और रतन सिंह
- कार्यकारिणी सदस्य: धर्मवीर सिंह शेखावत
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तीसरे गुट के साथ आए चतुर्वेदी: खींवसर एवं पराक्रम गुट के अलावा एक और खेमे ने आरसीए चुनाव में अपना पैनल उतारा. इस गुट का नामांकन दाखिल कराने राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी आए.
तीसरे गुट से नामांकन
- अध्यक्ष :बृजकिशोर उपाध्याय
- उपाध्यक्ष: रतन सिंह
- सचिव : पिंकेश पोरवाल
- संयुक्त सचिव: राजेश सारस्वत
- कोषाध्यक्ष : विष्णु अग्रवाल
- कार्यकारी सदस्य: अरिष्ट सिंघवी
6 नेता पुत्र शामिल : इस बार आरसीए की चुनावी तस्वीर काफी दिलचस्प हो रही है. आरसीए की पिच पर नेता बेटों का जमावड़ा नजर आ रहा है. धनंजय सिंह खींवसर, मोहित यादव, पवन दिलावर, आशीष तिवाड़ी, अरिष्ट सिंघवी और पराक्रम सिंह राठौड़ के पिता का भाजपा की राजनीति में रसूख है.
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