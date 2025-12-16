ETV Bharat / state

जयपुर के तीन इंजीनियर दोस्तों के आइडिया से साकार हो रहे हैं भव्य मंदिर, जानिए क्या है 'वैकुंठा आर्ट'

वैकुंठा आर्ट का रहस्य : ईटीवी भारत के साथ बातचीत में अविनाश ने बताया कि उनकी ओर से मंदिरों के लिए तैयार की जा रही कलाकृतियों को उन्होंने वैकुंठा आर्ट का नाम दिया है. पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक जिस तरह से भगवान वैकुण्ठ में विराजमान होते हैं, उसी तरह से मंदिरों में आराध्य को विराजमान करने के लिए उनकी वैकुंठा कलाकृतियां अहम साबित हो रही हैं.

कोरोना के बाद मंदिर में आया आइडिया : मंदिर गर्भगृह निर्माण की परंपरागत कला को वैकुंठा आर्ट के जरिए प्रचलित करने वाले युवा वुड कार्विंग आर्टिस्ट अविनाश ने बताया कि कोरोना के बाद कुछ नया और खास करने की ख्वाहिश के साथ उनके दो दोस्त कृष्णकांत और सुनील सारस्वत ने मंदिरों को और भव्य बनाने की ठानी. हेरिटेज को लेकर फिक्रमंद इन दोस्तों की एक छोटी सी चर्चा आज विराट स्वरूप में नजर आती है. इसके लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कृष्णकांत की आठ साल से चली आ रही इस कला रूपी तपस्या को उनके दोस्त मैकेनिकल इंजीनियर अविनाश और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर सुनील ने भी अपना लिया. साल 2020 से तीन दोस्तों की इस शुरुआत ने आज देश-दुनिया के देशों में पहचान कायम कर ली है.

जयपुर : राजधानी में वैकुंठा आर्ट के नाम से वुड कार्विंग के जरिए सुंदर और भव्य मंदिर गर्भ गृह तैयार किए जा रहे हैं. इस काम में जुटे तीन युवा इंजीनियर दोस्तों की इस कला की धमक आज के दौर में सात समंदर पार तक सुनाई पड़ रही है. यही वजह है कि भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तो एशिया में मलेशिया से बांग्लादेश और दुनिया में ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका तक इन युवाओं के हाथों से तैयार किए गए गर्भगृह भव्य मंदिरों की रौनक में चार चांद लगा रहे हैं.

युवा वुड कार्विंग आर्टिस्ट (ETV Bharat Jaipur)

अविनाश ने बताया कि हाल में जयपुर में सम्पन्न कथा वाचक इंद्रेश उपाध्याय के विवाह में जिस मंदिर के गर्भगृह में कथा वाचक इंद्रेश ने अपने इष्टदेव श्रीनाथजी के विग्रह को विराजित कर आरती की थी, वह भी उन्हीं की टीम ने तैयार किया था. अविनाश ने बताया कि वृंदावन से आने वाले इंद्रेश महाराज ने उन्हें खास तौर पर मंदिर का आभामंडल ब्रज स्वरूप और वृंदावन की थीम पर रखने के लिए कहा था. इसके बाद उन्होंने वृंदावन की वाटिकाओं में नाच करने वाले मोर को आधार बनाकर मयूर थीम पर ही गर्भगृह तैयार कर दिया, जिसे बाद में हर जगह सुर्खियां मिली.

100 से ज्यादा देशों में भेजे गर्भगृह (ETV Bharat Jaipur)

100 से ज्यादा देशों में भेजे गर्भगृह : जयपुर में हरे कृष्णा आर्ट के नाम से अपने प्रतिष्ठान को चलाने वाले अविनाश के मुताबिक अब तक उन्होंने अपने यहां तैयार प्रोडक्ट्स को 100 से ज्यादा देशों में भेजा है. उनके यहां तैयार कलाकृतियां स्वामीनारायण मंदिर, अक्षरधाम मंदिर, जैन मंदिरों के अलावा कई घरों और बंगलों में शोभामान हैं. हाल में उनके यहां अमेरिका के कई प्रोजेक्ट हैं, जिनमें यूएस के न्यू जर्सी, मिशिगन, ग्रांड रेपिड के अलावा मलेशिया के एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं.

हाथों से होती है नक्काशी (ETV Bharat Jaipur)

वहीं, भारत में फिलहाल इस्कॉन हुबली, पांडिचेरी और दिल्ली के साहिबाबाद में निर्माणाधीन भगवान जगन्नाथ के एक मंदिर काम वह कर रहे हैं. वे बताते हैं कि मंदिर प्रशासन की डिमांड और विग्रह को ध्यान में रखकर ही ऑन डिमांड वह लोग गर्भगृह तैयार करते हैं.

काम करते कारीगर (ETV Bharat Jaipur)

लकड़ी का चुनाव बेहद जरूरी : अविनाश ने बताया कि उनके यहां तैयार की जाने वाली कलाकृतियों के लिए भारत के जंगलों से आई सागवान की लकड़ी का इस्तेमाल ज्यादा होता है. ऑन डिमांड वे लोग बर्मा की लकड़ी भी मंगवाते हैं, जो अपेक्षाकृत महंगी होती है. चंदन की लकड़ी का इस्तेमाल प्रतिमा से जुड़ी वस्तुओं को तैयार करने के लिए किया जाता है. जिस लकड़ी का चुनाव वे करते हैं, उसमें सीजनिंग के साथ-साथ तेल की मात्रा और नमी का खास ख्याल रखा जाता है. लकड़ी सिलेक्ट किए जाने के बाद तय डिजाइन की स्केच उस पर तैयार की जाती है और आखिर में कार्विंग यानी नक्काशी का काम उस पर किया जाता है. अहम यह है कि सारा काम वे हाथ से ही करते हैं, नक्काशी के लिए मशीनों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है.