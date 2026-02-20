ETV Bharat / state

कबाड़ में किताब; निःशुल्क सरकारी किताबें बेची गयीं रद्दी के भाव ; तीन कर्मियों की संविदा समाप्त, दो सस्पेंड

डीएम अक्षय त्रिपाठी ने मामले की जांच के लिए कमेटी गठित की, बेसिक शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा.

कबाड़ में बच्चों का भविष्य (ETV Bharat)
कबाड़ में बच्चों का भविष्य (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 20, 2026 at 5:15 PM IST

Updated : February 20, 2026 at 5:46 PM IST

बहराइच: उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के लिए छापी गई बच्चों को निःशुल्क वितरित होने वाली सरकारी किताबों के हजारों बंडल कबाड़ी की दुकान में रद्दी के रूप में बेच दिए. इसके बाद इन किताबों को ट्रक से शहर से बाहर सप्लाई किया जा था. इसी दौरान किसी ने इसका वीडियो बना लिया, जो वायरल हो रहा है. जानकारी होने पर पुलिस ने ट्रक को पकड़कर जब्त कर लिया. डीएम अक्षय त्रिपाठी ने मामले की जांच के लिए कमेटी गठित कर दिए है. इसके बाद बेसिक शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया.

जानकारी के अनुसार, गुरुवार की देर रात डीएम ने मामले में दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई करते हुए अनुचर आलोक कुमार व शफीक अहमद को निलंबित कर दिया. अनुदेशक अतुल कुमार सिंह, जिला समन्वयक सामुदायिक सहभागिता आशुतोष सिंह, स्पेशल एजुकेटर दीपक कुमार की संविदा समाप्त कर दी गई है. साथ ही प्रभारी सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी वीरेश कुमार वर्मा, खण्ड शिक्षा अधिकारी. नगर क्षेत्र डाली मिश्रा और खण्ड शिक्षा अधिकारी मुख्यालय, बहराइच रंजीत कुमार को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है.

दरअसल, बीती 16 फरवरी को आरटीओ रोड स्थित एक कबाड़ वाला सरकारी स्कूलों की कक्षा चार, पांच व ग्यारह की निःशुल्क वितरित होने वाली किताबों के हजारों बंडल भरकर काशीपुर ले जा रहा था, जिसका किसी ने वीडियो बनाना लिया. सूचना वायरल होने के बाद थाना राम गांव पुलिस ने ट्रक कब्जे में लिया. साथ ही मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी. मामले में रामगांव पुलिस ने दो से तीन लोगों को गिरफ्तार भी किया है.

डीएम अक्षय त्रिपाठी ने बताया कि सत्र 2026-27 की किताबों की अभी आपूर्ति जारी है. इसी क्रम में 16 फरवरी की रात सूचना मिली थी कि ट्रक के माध्यम से किताबें काशीपुर ले जाई जा रही हैं. ​लखीमपुर से ट्रक पकड़कर वापस लाया गया और एफआईआर दर्ज की. पुलिस अगली कार्रवाई कर रही है. ​उसके अतिरिक्त जो जांच कराई, उसमें पाया गया कि जो विभागीय स्तर पर आठ लोगों की सत्यापन कमेटी बनी हुई थी, जिसकी जिम्मेदारी इसकी अनलोडिंग कराने की थी, उसमें इन लोगों का शिथिल पर्यवेक्षण पाया गया. ​इसमें दो एम्प्लाइज को निलंबित किया गया है, तीन जो संविदा कर्मी थे, उनकी सर्विस टर्मिनेट की गई है और तीन जो अधिकारी वर्ग के लोग थे, उनके विरुद्ध शासन को लिखा गया है कि कार्रवाई की जाए.

​पुलिस की कार्रवाई में भी चीजें उनको आगे मिली हैं. उन्होंने अरेस्टिंग्स भी की हैं और उसको जल्दी ही वर्कआउट कर जो पूरा मोडस ऑपरेंडी रहा था, उसको हम लोग डिस्क्लोज करेंगे.

