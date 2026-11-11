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गुरुग्राम की संधार कंपनी में जहरीली गैस का कहर, दम घुटने से तीन कर्मचारियों की मौत

गुरुग्राम की संधार कंपनी में जहरीली गैस का कहर ( ETV Bharat )

Gurugram Toxic Gas Death : हरियाणा के गुरुग्राम में एक कंपनी में दर्दनाक हादसा सामने आया है. यहां संधार कंपनी में सेफ्टी टैंक की सफाई के दौरान जहरीली गैस की चपेट में आने से तीन कर्मचारियों की मौत हो गई. तीनों कर्मचारी कंपनी में बने केमिकल और गैस वाले सेफ्टी टैंक की सफाई कर रहे थे. इसी दौरान टैंक से निकली जहरीली गैस के कारण तीनों अंदर ही बेहोश हो गए.