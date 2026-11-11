गुरुग्राम की संधार कंपनी में जहरीली गैस का कहर, दम घुटने से तीन कर्मचारियों की मौत
Gurugram Toxic Gas Death : हरियाणा के गुरुग्राम की संधार कंपनी में जहरीली गैस की चपेट में आने से तीन कर्मचारियों की मौत हो गई.
Published : November 11, 2026 at 9:04 PM IST|
Updated : November 11, 2026 at 9:10 PM IST
Gurugram Toxic Gas Death : हरियाणा के गुरुग्राम में एक कंपनी में दर्दनाक हादसा सामने आया है. यहां संधार कंपनी में सेफ्टी टैंक की सफाई के दौरान जहरीली गैस की चपेट में आने से तीन कर्मचारियों की मौत हो गई. तीनों कर्मचारी कंपनी में बने केमिकल और गैस वाले सेफ्टी टैंक की सफाई कर रहे थे. इसी दौरान टैंक से निकली जहरीली गैस के कारण तीनों अंदर ही बेहोश हो गए.
तीन कर्मचारियों की मौत : हादसे के बाद परिसर में चीख-पुकार मच गई. इसके बाद तीनों कर्मचारियों को टैंक से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी. तीनों को एकता अस्पताल, बादशाहपुर ले जाया गया. मृतकों की पहचान बादशाहपुर की आर. आर. कॉलोनी निवासी नरेश, मुजफ्फरपुर (बिहार) निवासी मोहम्मद आरिफ और नवादा (बिहार) निवासी अनिल झा के रूप में हुई है. घटना के बाद कंपनी परिसर में हड़कंप मच गया.
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पुलिस ने शुरू की जांच : हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की. पुलिस ने तीनों शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कानूनी कार्रवाई के लिए नागरिक अस्पताल के शवगृह में भिजवा दिया है. पुलिस ने तीनों कर्मचारियों की मौत के मामले में कंपनी प्रबंधन के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों और सुरक्षा इंतजामों को लेकर जांच कर रही है.
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