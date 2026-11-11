ETV Bharat / state

गुरुग्राम की संधार कंपनी में जहरीली गैस का कहर, दम घुटने से तीन कर्मचारियों की मौत

Gurugram Toxic Gas Death : हरियाणा के गुरुग्राम की संधार कंपनी में जहरीली गैस की चपेट में आने से तीन कर्मचारियों की मौत हो गई.

Three employees die of suffocation from toxic gas at Sandhar company in Gurugram
गुरुग्राम की संधार कंपनी में जहरीली गैस का कहर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 11, 2026 at 9:04 PM IST

|

Updated : November 11, 2026 at 9:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Gurugram Toxic Gas Death : हरियाणा के गुरुग्राम में एक कंपनी में दर्दनाक हादसा सामने आया है. यहां संधार कंपनी में सेफ्टी टैंक की सफाई के दौरान जहरीली गैस की चपेट में आने से तीन कर्मचारियों की मौत हो गई. तीनों कर्मचारी कंपनी में बने केमिकल और गैस वाले सेफ्टी टैंक की सफाई कर रहे थे. इसी दौरान टैंक से निकली जहरीली गैस के कारण तीनों अंदर ही बेहोश हो गए.

तीन कर्मचारियों की मौत : हादसे के बाद परिसर में चीख-पुकार मच गई. इसके बाद तीनों कर्मचारियों को टैंक से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी. तीनों को एकता अस्पताल, बादशाहपुर ले जाया गया. मृतकों की पहचान बादशाहपुर की आर. आर. कॉलोनी निवासी नरेश, मुजफ्फरपुर (बिहार) निवासी मोहम्मद आरिफ और नवादा (बिहार) निवासी अनिल झा के रूप में हुई है. घटना के बाद कंपनी परिसर में हड़कंप मच गया.

पुलिस ने शुरू की जांच : हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की. पुलिस ने तीनों शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कानूनी कार्रवाई के लिए नागरिक अस्पताल के शवगृह में भिजवा दिया है. पुलिस ने तीनों कर्मचारियों की मौत के मामले में कंपनी प्रबंधन के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों और सुरक्षा इंतजामों को लेकर जांच कर रही है.

ये भी पढ़ें : फरीदाबाद में मौत का सीवर, सफाई के दौरान जहरीली गैस से कर्मचारी की मौत, एक की हालत गंभीर

Last Updated : November 11, 2026 at 9:10 PM IST

TAGGED:

GURUGRAM TOXIC GAS DEATH
GURUGRAM SANDHAR COMPANY
THREE EMPLOYEES DIE OF SUFFOCATION
गुरुग्राम में जहरीली गैस से मौत
संधार कंपनी में मौत

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.