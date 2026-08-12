ETV Bharat / state

जानलेवा हमले के मामले में तीन बुजुर्ग आरोपी 40 साल बाद बरी, हाईकोर्ट ने दोषमुक्त किया

हाईकोर्ट ने कहा- "दो संभावनाएं बनें तो आरोपी के पक्ष वाली संभावना को अपनाना चाहिए"

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 12, 2026 at 10:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 40 साल पुराने जानलेवा हमले के मामले में तीन बुजुर्ग आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति तेज प्रताप तिवारी ने दिया है.

मामला मैनपुरी के जसराना थाना क्षेत्र का है, 23 अक्टूबर 1982 को रोशन लाल सब्जी मंडी से घर लौट रहा था. रास्ते में आशर्फी, मर्दन, राम बहादुर और रघुबीर ने लाठियों से हमला कर उसकी हत्या का प्रयास किया. घटना का कारण एक दिन पहले जानवरों को चराने को लेकर हुआ विवाद बताया गया.

मैनपुरी के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने 10 सितंबर 1986 को सभी चारों आरोपियों को आईपीसी की धारा 307/34 के तहत दोषी करार देते हुए दो-दो वर्ष सश्रम कारावास और 200-200 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी. इस फैसले के खिलाफ आरोपियों ने यह अपील दाखिल की थी.

सुनवाई के दौरान मर्दन की मृत्यु हो जाने से उसके विरुद्ध अपील निष्प्रभावी हो गई. शेष तीन अपीलार्थी अशर्फी लाल, राम बहादुर व रघुबीर जो लगभग 70 वर्ष के हैं और वृद्धावस्था संबंधी बीमारियों से ग्रस्त हैं. उनके वकील सुनील कुमार यादव ने कहा कि घटना के समय मौके पर मौजूद भीड़ में किसी स्वतंत्र गवाह को पेश नहीं किया गया, केवल पिता-पुत्र (शिकायतकर्ता व उसका बेटा) ही गवाह थे. दोनों गवाहों के बयानों में गंभीर विरोधाभास था. घायल की जांच करने वाले डॉक्टर को भी पेश नहीं किया गया और चोटें सामान्य प्रकृति की थीं.

हाईकोर्ट ने पाया कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में नाकाम रहा कि आरोपियों की हत्या करने की मंशा या ज्ञान था, जो धारा 307 के तहत दोषसिद्धि के लिए आवश्यक है. कोर्ट ने पंकज बनाम राजस्थान राज्य और नत्थू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि जब दो संभावनाएं बनती हों तो आरोपी के पक्ष वाली संभावना को अपनाया जाना चाहिए.

इन सभी आधार पर हाईकोर्ट ने संदेह का लाभ देते हुए सत्र अदालत के 1986 के फैसले को रद्द कर दिया और अपील को स्वीकार कर लिया.

TAGGED:

PRAYAGRAJ ALLAHABAD HIGH COURT
इलाहाबाद हाईकोर्ट
ALLAHABAD HIGH COURT
PRAYAGRAJ NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.