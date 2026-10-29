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चोरी की रकम जमीन में गाड़कर बना 'कुबेर', खुदाई के दौरान 3 ड्रमों से बरामद हुए करोड़ों रुपये

जमीन में कहां से आए नोट? ( Photo Credit: ETV Bharat )

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक मकान के अंदर जमीन की खुदाई के दौरान करोड़ों रुपये मिले हैं. बरईपुर रामनगर में पुलिस ने कल यानी बुधवार को एक मकान में खुदाई कराई तो जमीन के नीचे दबे ड्रमों से नोटों की गड्डियां निकलने लगीं. इतनी बड़ी मात्रा में नकदी देखकर मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी भी हैरान रह गए.

चोरी की रकम जमीन में गाड़कर बना 'कुबेर' (Video Credit: ETV Bharat) जमीन में कहां से आए नोट?: पुलिस ने बताया कि बरईपुर गांव में यादव परिवार का पुश्तैनी मकान है. पुलिस को राकेश यादव उर्फ महाकाल के घर में चोरी के रुपए जमीन में गाड़कर रखे जाने का इनपुट मिला था. डीसीपी गंगानगर सोनम कुमार और एडीसीपी गंगानगर पुष्कर वर्मा समेत पुलिस टीम मौके पर पहुंची. इससे पहले पुलिस ने पूरे गांव की बिजली कटवा दी. फिर सर्च अभियान शुरू किया.

पुलिस ने खुदाई कर बरामद की नोटों की गड्डियां (Photo Credit: ETV Bharat) घर की तलाशी के दौरान जमीन में दबाकर रखे गए तीन ड्रम मिले. इनमें नोटों की गड्डियां भरी हुई थीं. पुलिस ने कैश को कब्जे में लेकर सील कर दिया. संबंधित विभाग को सूचना भी दी गई है. पुलिस ने घर की घेराबंदी कर दी है. इस पूरे सर्च अभियान में लगभग 5 घंटे लगे.- सोनम कुमार, डीसीपी, गंगानगर, प्रयागराज खुदाई के दौरान 3 ड्रमों से बरामद हुए करोड़ों रुपये (Photo Credit: ETV Bharat)