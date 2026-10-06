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फिरोजाबाद पुलिस की नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, डेढ़ करोड़ की चरस के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार

फिरोजाबाद : जनपद में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में रामगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने चेकिंग के दौरान ममता डिग्री कॉलेज के अंडरपास के नीचे से तीन शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि मौके से एक आरोपी फरार हो गया है. पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से 21 किलो 476 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई है, जिसकी कीमत करीब डेढ़ करोड़ रुपये है.

पुलिस उपाधीक्षक शहर संतोष कुमार सिंह के मुताबिक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आदित्य लांग्हे के निर्देशन में जनपद में मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध कारोबार करने वाले अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है. इसी अभियान के तहत अपर रामगढ़ थाना पुलिस क्षेत्र में चेकिंग कर रही थी.

इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि तीन व्यक्ति हाथों में थैले लिए ममता डिग्री कॉलेज के अंडरपास के नीचे खड़े हैं. इन थैलों में चरस होने की जानकारी दी गई. मुखबिर ने यह भी बताया कि तीनों किसी व्यक्ति का इंतजार कर रहे हैं और कहीं जाने की फिराक में हैं. सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी कर दी.



उसके बाद पुलिस ने मौके से तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. जिनकी पहचान मुन्तियाज पुत्र शमशुल हसन, फईम पुत्र रहीश और शोएब पुत्र जहीर के रूप में हुई है. इनके पास से 21 किलो 476 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई है. पुलिस ने इसकी कीमत करीब डेढ़ करोड़ रुपये बताई है. पुलिस के अनुसार, कार्रवाई के दौरान एक अन्य आरोपी इंतजार पुत्र शमशुल हसन मौके से फरार हो गया है, उसकी तलाश जारी है.

फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार तीनों आरोपियों के साथ फरार आरोपी इंतजार के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है. आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इतनी बड़ी मात्रा में चरस आरोपियों के पास कहां से पहुंची थी और इसे आगे किसे सप्लाई किया जाना था.



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