विदेश से एमबीबीएस, फर्जी एफएमजीई प्रमाण पत्र से की इंटर्नशिप, तीन डॉक्टर चढ़े एसओजी के हत्थे

विदेश से एमबीबीएस, फर्जी एफएमजीई प्रमाण पत्र से की इंटर्नशिप, तीन डॉक्टर चढ़े एसओजी के हत्थे
पुलिस जांच में सामने आया है कि एक पेशेवर गिरोह सक्रिय है, जो मोटी रकम लेकर विदेश से मेडिकल ग्रेजुएट्स को फर्जी सर्टिफिकेट दिलवाता है.
Published : December 4, 2025 at 7:45 PM IST
जयपुर: फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर मेडिकल सिस्टम में घुसपैठ की एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश करते हुए एसओजी ने तीन डॉक्टरों को गिरफ्तार किया है. इन्होंने विदेश से एमबीबीएस की डिग्री लेने के बाद अनिवार्य एफएमजीई पास नहीं की, बल्कि उस परीक्षा काफर्जी प्रमाण पत्र बनाकर सरकारी मेडिकल कॉलेज में इंटर्नशिप कर ली. मेडिकल शिक्षा व्यवस्था को चुनौती देने वाले इस सनसनीखेज मामले का एसओजी ने न केवल खुलासा किया है. बल्कि पूरे गंभीर अपराध का पर्दाफाश किया है.
एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि इस मामले में दौसा से डॉ. पीयूष कुमार त्रिवेदी, अलवर से डॉ. शुभम गुर्जर और दौसा से डॉ. देवेंद्र सिंह गुर्जर को गिरफ्तार किया है. उन्होंने बताया कि एसओजी को गोपनीय सूचना मिली थी कि दौसा निवासी डॉ. पीयूष कुमार त्रिवेदी ने एफएमजीई परीक्षा में असफल होने के बावजूद एक गिरोह की मदद से फर्जी एफएमजीई सर्टिफिकेट तैयार करवाया और उसके आधार पर एनएमसी से इंटर्नशिप की अनुमति हासिल कर ली. उसे इंटर्नशिप के लिए राजकीय मेडिकल कॉलेज का आवंटन भी हो गया. एसओजी की प्रारंभिक जांच में मामला सही पाया गया. इसके बाद मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान और पूछताछ की.
16 लाख रुपए में लिया फर्जी प्रमाण पत्र: अनुसंधान में सामने आया कि पीयूष ने जॉर्जिया से एमबीबीएस किया था. उसने भारत में प्रैक्टिस के लिए जरूरी एफएमजीई पास करने के लिए तीन बार (2022, 23 और 2024 में) परीक्षा दी, लेकिन पास नहीं हुआ. इसके बाद उसने डॉ. देवेंद्र सिंह गुर्जर से संपर्क साधा. देवेंद्र ने अपने साथी डॉ. शुभम गुर्जर और अन्य लोगों से मिलकर 16 लाख रुपए में फर्जी सर्टिफिकेट और एनएमसी का रजिस्ट्रेशन दिलवाया. इसी से पीयूष ने करौली मेडिकल कॉलेज से इंटर्नशिप पूरी कर ली.
जांच में दो अन्य डॉक्टर भी निकले फर्जी: एसओजी की पड़ताल में सामने आया है कि डॉ. शुभम गुर्जर ने भी फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर राजीव गांधी अस्पताल, अलवर से इंटर्नशिप की. वहीं, देवेंद्र सिंह गुर्जर ने भी इसी गिरोह की मदद से फर्जी प्रमाण पत्र लेकर राजकीय मेडिकल कॉलेज, दौसा से इंटर्नशिप पूरी की. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह एक पेशेवर गिरोह है, जो मोटी रकम लेकर विदेश से मेडिकल ग्रेजुएट्स को फर्जी सर्टिफिकेट दिलवाने के धंधे में सक्रिय है.
नेटवर्क का पता लगाने में जुटी एसओजी: उन्होंने बताया कि अब फर्जी एफएमजीई सर्टिफिकेट तैयार करने वाले नेटवर्क के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है. वहीं, इस धंधे में शामिल बिचौलियों के बारे में भी एसओजी पड़ताल कर रही है. इसके साथ ही इस गिरोह की मदद से फर्जी एफएमजीई सर्टिफिकेट हासिल कर इंटर्नशिप करने वाले अन्य डॉक्टर्स के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है.
विदेश से एमबीबीएस के बाद जरूरी है एफएमजीई: उनका कहना है कि विदेश से एमबीबीएस करने वाले छात्रों के लिए फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन (एफएमजीई) भारत में प्रैक्टिस करने के लिए अनिवार्य है और यह एक महत्वपूर्ण स्क्रीनिंग परीक्षा है. यह सुनिश्चित करता है कि उनके पास भारत में चिकित्सा का अभ्यास करने के लिए आवश्यक मानकों और ज्ञान का स्तर है. एफएमजीई पास करने के बाद ही छात्र पंजीकरण करके लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं. जिससे उन्हें भारत में नौकरी, इंटर्नशिप और स्पेशलाइजेशन के अवसर मिलते हैं.