विदेश से एमबीबीएस, फर्जी एफएमजीई प्रमाण पत्र से की इंटर्नशिप, तीन डॉक्टर चढ़े एसओजी के हत्थे

एसओजी की गिरफ्त में आरोपी ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर मेडिकल सिस्टम में घुसपैठ की एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश करते हुए एसओजी ने तीन डॉक्टरों को गिरफ्तार किया है. इन्होंने विदेश से एमबीबीएस की डिग्री लेने के बाद अनिवार्य एफएमजीई पास नहीं की, बल्कि उस परीक्षा काफर्जी प्रमाण पत्र बनाकर सरकारी मेडिकल कॉलेज में इंटर्नशिप कर ली. मेडिकल शिक्षा व्यवस्था को चुनौती देने वाले इस सनसनीखेज मामले का एसओजी ने न केवल खुलासा किया है. बल्कि पूरे गंभीर अपराध का पर्दाफाश किया है. एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि इस मामले में दौसा से डॉ. पीयूष कुमार त्रिवेदी, अलवर से डॉ. शुभम गुर्जर और दौसा से डॉ. देवेंद्र सिंह गुर्जर को गिरफ्तार किया है. उन्होंने बताया कि एसओजी को गोपनीय सूचना मिली थी कि दौसा निवासी डॉ. पीयूष कुमार त्रिवेदी ने एफएमजीई परीक्षा में असफल होने के बावजूद एक गिरोह की मदद से फर्जी एफएमजीई सर्टिफिकेट तैयार करवाया और उसके आधार पर एनएमसी से इंटर्नशिप की अनुमति हासिल कर ली. उसे इंटर्नशिप के लिए राजकीय मेडिकल कॉलेज का आवंटन भी हो गया. एसओजी की प्रारंभिक जांच में मामला सही पाया गया. इसके बाद मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान और पूछताछ की. पढ़ें: 8 डॉक्टर्स के लाइसेंस निरस्त, गलत दस्तावेजों के जरिए कराया था रजिस्ट्रेशन 16 लाख रुपए में लिया फर्जी प्रमाण पत्र: अनुसंधान में सामने आया कि पीयूष ने जॉर्जिया से एमबीबीएस किया था. उसने भारत में प्रैक्टिस के लिए जरूरी एफएमजीई पास करने के लिए तीन बार (2022, 23 और 2024 में) परीक्षा दी, लेकिन पास नहीं हुआ. इसके बाद उसने डॉ. देवेंद्र सिंह गुर्जर से संपर्क साधा. देवेंद्र ने अपने साथी डॉ. शुभम गुर्जर और अन्य लोगों से मिलकर 16 लाख रुपए में फर्जी सर्टिफिकेट और एनएमसी का रजिस्ट्रेशन दिलवाया. इसी से पीयूष ने करौली मेडिकल कॉलेज से इंटर्नशिप पूरी कर ली.