ETV Bharat / state

गृह मंत्रालय ने जारी की नारकोटिक्स के लिए बदनाम 73 जिलों की लिस्ट, झारखंड के भी तीन जिले शामिल

रांची: नारकोटिक्स की दृष्टि से देश के संवेदनशील 73 जिलों में झारखंड के भी तीन जिले शामिल हैं. केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर यह लिस्ट बनाई गई. लिस्ट में झारखंड की राजधानी रांची, खूंटी और चतरा को भी शामिल किया गया है.

क्या है पूरा मामला

देश में नारकोटिक्स की दृष्टि से संवेदनशील जिलों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय बेहद गंभीर है. इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रलाय ने सभी प्रभावित जिलों को हर तरह के नारकोटिक्स पर कंट्रोल लगाने का निर्देश दिया है. इस सबंध में सभी प्रभावित जिलों के एसपी को पत्र लिखा गया है. पत्र में यह बताया गया है कि सभी को यह सूचित करने का निर्देश दिया गया है कि, केंद्रीय गृह मंत्री के दिनांक 18.07.2025 के निर्देशों के अनुसार, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने नारकोटिक्स की दृष्टि से सबसे संवेदनशील जिलों की पहचान की है.

इस संबंध में केंद्रित बातचीत के लिए, केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक (हाइब्रिड मोड में) पहले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दिल्ली मुख्यालय में 21 जनवरी को आयोजित की गई है.

इस बैठक का उद्देश्य पहचाने गए जिलों में मौजूदा नारकोटिक्स से संबंधित चुनौतियों के बारे में नेतृत्व को संवेदनशील बनाना है. बैठक के दौरान, NCB भारत में ड्रग्स के प्रवेश, सिंथेटिक ड्रग्स के निर्माण, अवैध खेती और ड्रग-तस्करी में विदेशियों की संलिप्तता आदि के दृष्टिकोण से पहचाने गए संवेदनशील राज्यों/जिलों पर एक प्रस्तुति देगा, जिसके बाद चर्चा होगी. इस बैठक में सभी प्रभावित जिलों के एसपी वीसी के जरिये मीटिंग में जुड़ेंगे.

ऑनलाइन बैठक के संबध में तैयारी करें

केंद्रीय गृह मंत्रालय के पत्र में यह लिखा गया है कि आपसे अनुरोध है कि कृपया ऑनलाइन बैठक में शामिल होने की व्यवस्था करें. आपसे यह भी अनुरोध है कि राज्य के ANTF प्रमुखों, जिला मजिस्ट्रेटों/जिला कलेक्टरों और पहचाने गए जिलों के पुलिस प्रमुखों (संलग्न सूची के अनुसार) को वीडियो कॉन्फ्रेंस/ऑनलाइन मोड के माध्यम से बैठक में शामिल होने का निर्देश दें. किसी भी स्पष्टीकरण के लिए, नीचे दिए गए व्यक्ति (श्री विकास कुमार, डिप्टी डायरेक्टर (कोऑर्ड), (M-9546241243), या अतुल द्विवेदी, सुपरिटेंडेंट (कोऑर्ड), NCB HQ (M-9451369519)) से संपर्क किया जा सकता है.