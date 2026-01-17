गृह मंत्रालय ने जारी की नारकोटिक्स के लिए बदनाम 73 जिलों की लिस्ट, झारखंड के भी तीन जिले शामिल

ETV Bharat / state

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नारकोटिक्स के लिए संवेदनशील जिलों की लिस्ट जारी की है. इन जिलों के एसपी को कई निर्देश भी दिए गए हैं.

January 17, 2026

रांची: नारकोटिक्स की दृष्टि से देश के संवेदनशील 73 जिलों में झारखंड के भी तीन जिले शामिल हैं. केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर यह लिस्ट बनाई गई. लिस्ट में झारखंड की राजधानी रांची, खूंटी और चतरा को भी शामिल किया गया है.

क्या है पूरा मामला

देश में नारकोटिक्स की दृष्टि से संवेदनशील जिलों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय बेहद गंभीर है. इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रलाय ने सभी प्रभावित जिलों को हर तरह के नारकोटिक्स पर कंट्रोल लगाने का निर्देश दिया है. इस सबंध में सभी प्रभावित जिलों के एसपी को पत्र लिखा गया है. पत्र में यह बताया गया है कि सभी को यह सूचित करने का निर्देश दिया गया है कि, केंद्रीय गृह मंत्री के दिनांक 18.07.2025 के निर्देशों के अनुसार, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने नारकोटिक्स की दृष्टि से सबसे संवेदनशील जिलों की पहचान की है.

इस संबंध में केंद्रित बातचीत के लिए, केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक (हाइब्रिड मोड में) पहले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दिल्ली मुख्यालय में 21 जनवरी को आयोजित की गई है.

इस बैठक का उद्देश्य पहचाने गए जिलों में मौजूदा नारकोटिक्स से संबंधित चुनौतियों के बारे में नेतृत्व को संवेदनशील बनाना है. बैठक के दौरान, NCB भारत में ड्रग्स के प्रवेश, सिंथेटिक ड्रग्स के निर्माण, अवैध खेती और ड्रग-तस्करी में विदेशियों की संलिप्तता आदि के दृष्टिकोण से पहचाने गए संवेदनशील राज्यों/जिलों पर एक प्रस्तुति देगा, जिसके बाद चर्चा होगी. इस बैठक में सभी प्रभावित जिलों के एसपी वीसी के जरिये मीटिंग में जुड़ेंगे.

ऑनलाइन बैठक के संबध में तैयारी करें

केंद्रीय गृह मंत्रालय के पत्र में यह लिखा गया है कि आपसे अनुरोध है कि कृपया ऑनलाइन बैठक में शामिल होने की व्यवस्था करें. आपसे यह भी अनुरोध है कि राज्य के ANTF प्रमुखों, जिला मजिस्ट्रेटों/जिला कलेक्टरों और पहचाने गए जिलों के पुलिस प्रमुखों (संलग्न सूची के अनुसार) को वीडियो कॉन्फ्रेंस/ऑनलाइन मोड के माध्यम से बैठक में शामिल होने का निर्देश दें. किसी भी स्पष्टीकरण के लिए, नीचे दिए गए व्यक्ति (श्री विकास कुमार, डिप्टी डायरेक्टर (कोऑर्ड), (M-9546241243), या अतुल द्विवेदी, सुपरिटेंडेंट (कोऑर्ड), NCB HQ (M-9451369519)) से संपर्क किया जा सकता है.

किस राज्य में कितने हैं प्रभावित जिले

नारकोटिक्स की दृष्टि से देश के संवेदनशील 73 जिलों में झारखंड के भी तीन जिले शामिल हैं. गृह मंत्रालय की लिस्ट में झारखंड की राजधानी रांची, खूंटी और चतरा शामिल है. वहीं अगर देश के कुछ अन्य राज्यों की बात करें तो अंडमान निकोबार के दो, आंध्र प्रदेश का एक, असम के दो, दिल्ली के दो, गुजरात के 05, हरियाणा का एक, हिमाचल के 04, जम्मू कश्मीर के 05, कर्नाटक के 02 और केरल का एक जिला शामिल है.

सभी 73 जिले ये रहे

  • उत्तर और मध्य अंडमान
  • दक्षिण अंडमान
  • अल्लूरी सीताराम राजू
  • करीमगंज (ध्रुवभूमि)
  • कछार (सिलचर)
  • पश्चिम दिल्ली
  • दक्षिण भरूच
  • रायगढ़
  • वलसाड (वापी)
  • कच्छ
  • पोरबंदर
  • द्वारका
  • सिरसा
  • कुल्लू
  • सोलन
  • सिरमौर
  • बारामूला
  • सम्बा
  • जम्मू
  • अनंतनाग
  • वोकहा
  • रांची
  • खूंटी
  • चतरा
  • बेंगलुरु
  • मंगलौर
  • एरनाकुलम
  • मंदसौर
  • नीमच
  • भोपाल
  • मुंबई
  • पालघर
  • पुणे
  • धुले
  • नागपुर
  • तेंग्नौपाल
  • रामनाद
  • इंफाल
  • वेस्टचु राचांदपुर
  • इंफाल ईस्ट
  • मलकानगिरी
  • गुरदासपुर
  • अमृतसर
  • तारन
  • फिरोजपुर
  • फाजिल्का
  • लुधियाना
  • श्रीगंगानगर
  • अनूपगढ़
  • प्रतापगढ़
  • सिरोही
  • बाड़मेर
  • जोधपुर
  • चेन्नई
  • हैदराबाद
  • मंडी
  • त्रिपुरानॉर्थ त्रिपुरा
  • गौतम बुद्ध नगर
  • लखनऊ
  • ऊधम सिंह नगर
  • पिथौरागढ़

