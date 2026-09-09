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रास्ते की मुश्किलें भी नहीं डिगा पातीं हौसला! जानिये सुलतानपुर के 3 'सुपरहीरो' की कहानी!

पढ़ें संवाददाता फरीद अहमद की खास रिपोर्ट.

सुलतानपुर के 3 'सुपरहीरो' की कहानी!
सुलतानपुर के 3 'सुपरहीरो' की कहानी! (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 9, 2026 at 11:17 PM IST

5 Min Read
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सुलतानपुर : "कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों" यह लाइनें सुलतानपुर के तीन युवाओं पर सटीक बैठती हैं. शारीरिक अक्षमता को अक्सर लोग जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती मान लेते हैं, लेकिन सुलतानपुर के कुछ दिव्यांग युवाओं ने इसी चुनौती को अपनी ताकत बना लिया है. घर की चारदीवारी में सीमित रहने के बजाय उन्होंने काम करने का रास्ता चुना. उनकी कहानी सिर्फ रोजगार पाने की नहीं, बल्कि आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और हौसले की मिसाल है.

"फूड डिलीवरी" का काम सुनने में भले ही आसान लगे, लेकिन दिव्यांग युवाओं के लिए यह किसी चुनौती से कम नहीं है. होटल और रेस्टोरेंट से खाना उठाकर निर्धारित समय में ग्राहक के घर तक पहुंचाना, रास्ते में ट्रैफिक का सामना करना और खराब मौसम में भी काम जारी रखना उनकी दिनचर्या का हिस्सा है. इसके बावजूद उनके चेहरे पर शिकन कम और आत्मनिर्भर बनने का संतोष अधिक दिखाई देता है.

सुलतानपुर के 3 'सुपरहीरो' की कहानी! (Video credit: ETV Bharat)


शहर की सड़कों पर डिलीवरी के दौरान इन युवाओं को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है. कहीं सड़क खराब हैं तो कहीं कठिन रास्ता है. बारिश में फिसलन और गर्मी में तेज धूप के बीच भी उन्हें समय पर ग्राहक तक पहुंचना होता है. कई बार मौसम और रास्ते दोनों साथ नहीं देते, फिर भी काम के प्रति लगन उन्हें आगे बढ़ाती है.



दिव्यांग युवाओं के लिए अनुकूल वाहनों का इस्तेमाल किया जा रहा है. तीनों युवक ट्राइसाइकिल पर सवार होकर फूड डिलीवरी का काम कर रहे हैं. इन वाहनों ने उनके लिए आवाजाही को आसान बनाया है और उन्हें शहर के अलग-अलग इलाकों तक पहुंचने में मदद मिल रही है. जहां आमतौर पर शारीरिक अक्षमता के कारण रोजगार के विकल्प सीमित हो जाते हैं.

"काम आसान नहीं, लेकिन कोशिश जारी" : रामचंद्र यादव बताते हैं कि 6 जनवरी 2013 को एक्सीडेंट हो गया था. जिसके बाद वह 10 साल तक बेड पर पड़े थे. उसके बाद उन्होंने कहा कि हमको मदद मिली जिसके बाद हम अच्छी इनकम कमा रहे हैं. फूड डिलीवरी का काम आसान नहीं है. कई बार खराब मौसम और दुर्गम रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है. इसके बावजूद कोशिश रहती है कि ग्राहक तक सामान समय पर पहुंचाया जाए. उनके लिए हर डिलीवरी एक नई चुनौती है, लेकिन हर चुनौती उन्हें और मजबूत बनाती है.

"परिवार की जिम्मेदारी" : रामचन्द्र यादव के तीन बेटियां, एक बेटा है. वह बताते हैं कि बडडी बेटी बीए फाइनल, छोटी बेटी बीए फर्स्ट ईयर की छात्रा है. छोटा बेटा आंठवीं कक्षा में है. वह बताते हैं कि पिता साथ रहते हैं. थोड़ा सा खेत है. पिता उसी में किसानी का काम करते हैं. उन पर परिवार की जिम्मेदारी है.

"फूड डिलीवरी कर परिवार का पालन पोषण कर रहे" : रंजीत कुमार भीम बताते हैं कि जब वो इंटरमीडिएट में पढ़ाई कर रहे थे, तभी अचानक सीने के पास दर्द हुआ और उनका नीचे का शरीर काम करना बंद कर दिया, लेकिन उनके हौसला बुलंद था. वह बताते हैं कि कभी ख्वाब देखा था कि बीटेक करके इंजीनियर बनेंगे लेकिन, किस्मत ने साथ नही दिया. वह फूड डिलीवरी कर परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं.

"माता-पिता ने बढ़ाया हौसला" : रंजीत के घर माता-पिता एक छोटा भाई है. रंजीत घर के अकेले कमाने वाले हैं. पिता जीवन बीमा कंपनी में काम करते हैं. बताते हैं कि वह जीआईसी के छात्र रहे हैं. उनका सपना था कि ये बीटेक करें. वह बताते हैं कि माता-पिता ने ऑपरेशन के लिए प्रयास भी किया. वह बताते हैं कि उन्होंने हार नहीं मानी. आत्मनिर्भर बनकर खुद काम करने का फैसला किया. वह बताते हैं कि माता-पिता ने उनका हौसला बढ़ाया.

"आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए" : सुमित का कहना है कि वह मकान बनाने का काम करते थे. 13 सिंतबर 2024 को पैर फिसल जाने से दो मंजिल से नीचे गिर गये थे. जिसके कारण स्पाइन में चोट लग गई. जिसके बाद पैरालिसिस हो गया. उसके बाद बेड पर रहा.

"500 से 600 रुपये तक होती है इनकम" : वह बताते हैं कि रोजाना 500 से 600 रुपये तक इनकम हो जाती है. उनका कहना है कि दिव्यांगता को अपनी मजबूरी मानकर घर बैठ जाना समाधान नहीं है. जीवन में मुश्किलें आती रहती हैं, लेकिन उन्हें तलाशकर आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए. सुमित के एक बेटी है, जो पढ़ाई कर रही है. वह बताते हैं कि वह घर के अकेले कमाने वाले हैं. पहले राजगीर का काम करते थे. वह बताते हैं कि परिवार ने इनका पूरा सहयोग किया. पत्नी ने उनका हौसला बढ़ाया.

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