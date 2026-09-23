ETV Bharat / state

बिहार में भीषण हादसा, तीन लोगों की मौत

पश्चिम चंपारण में भीषण सड़क हादसे में तीन की मौत ( ETV Bharat )

दरअसल, हादसा बेतिया-लौरिया मुख्य पथ एनएच-727 पर जिरिया बंगाली माई मंदिर के पास हुआ. बताया जा रहा है कि ट्रक लौरिया की ओर से बेतिया जा रहा था, जबकि बाइक सवार तीनों युवक विपरीत दिशा से आ रहे थे. इसी दौरान दोनों वाहनों के बीच जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए.

मिली जानकारी के मुताबिक मृतकों की पहचान पलटू साह, अनुकेब मियां और साहिल के रूप में हुई है. घटना के बाद पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. वहीं, हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार बताया जा रहा है.

बताया जा रहा है कि हादसे के बाद घायल तीनों युवकों को इलाज के लिए लौरिया सीएचसी ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद जीएमसीएच, बेतिया रेफर किया गया। लेकिन अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया.

पश्चिम चंपारण: बिहार के पश्चिम चंपारण से बेहद दर्दनाक खबर निकलकर सामने आई है. यहां भीषण सड़क हादसे में तीन की मौत हो गई है. दरअसल जिले के लौरिया थाना क्षेत्र में एनएच-727 पर एक अज्ञात ट्रक ने बाइक सवार तीन युवकों को टक्कर मार दी.वहीं इलाज के लिए ले जाने पर चिकित्सकों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया.

हादसे के बाद स्थानीय लोगों और प्रशासन की मदद से घायलों को तत्काल लौरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया. यहां प्राथमिक उपचार के बाद तीनों को बेहतर इलाज के लिए जीएमसीएच, बेतिया रेफर किया गया, लेकिन जीएमसीएच पहुंचने पर डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया.

हादसे के बाद क्षतिग्रस्त बाइक (ETV Bharat)

मामले की जांच कर रही पुलिस

वहीं घटना की सूचना मिलते ही लौरिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य में सहयोग किया. लौरिया थानाध्यक्ष इंद्रजीत पासवान ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है. हादसे में शामिल अज्ञात ट्रक और उसके चालक की पहचान के लिए कार्रवाई की जा रही है.

"हादसे में तीन लोगों की मौत की खबर मिली है, जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने राहत एवं बचाव कार्य में सहयोग किया. मामले की जांच कर रही है. हादसे में शामिल अज्ञात ट्रक और उसके चालक की पहचान के लिए कार्रवाई कर रहे हैं."- इंद्रजीत पासवान, लौरिया थानाध्यक्ष

एक महीने के भीतर दूसरा बड़ा सड़क हादसा

बता दें कि एनएच-727 पर करीब एक महीने के भीतर यह दूसरा बड़ा सड़क हादसा है. इससे पहले इसी बेतिया-लौरिया मुख्य पथ पर हुए बस हादसे में पांच लोगों की मौत हुई थी. अब बाइक सवार तीन युवकों की मौत के बाद एक बार फिर इस मार्ग की सड़क सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं.

ग्रामीणों की मांग

स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि इस मार्ग पर वाहनों की तेज रफ्तार और एक-दूसरे से आगे निकलने की होड़ हादसों की बड़ी वजह बन रही है. ग्रामीणों के मुताबिक, नरकटियागंज, बगहा, रामनगर समेत आसपास के कई छोटे-बड़े इलाकों के लिए लगातार बसों का परिचालन होता है. ऐसे में बसों के बीच कम अंतराल और ओवरटेकिंग के कारण कई बार दुर्घटना की स्थिति बन जाती है. लोगों ने इस मार्ग पर वाहनों की रफ्तार नियंत्रित करने, ओवरटेकिंग पर निगरानी बढ़ाने और यातायात व्यवस्था को बेहतर करने की मांग की है.



इसे भी पढ़ें-

नालंदा सड़क हादसे में पिता-पुत्री की मौत, बेटा घायल

मुजफ्फरपुर में बेकाबू स्कार्पियो ने पुलिस समेत तीन को रौंदा, BMP जवान की मौत, दो जख्मी