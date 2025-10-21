दर्दनाक हादसा: 2 बाइकों की जोरदार भिड़ंत में 3 की मौत, दो घायल
दो बाइकों की भीषण टक्कर में तीन युवकों की मौत हो गई. दिवाली के दिन हुए इस हादसे में दो लोग घायल भी हुए.
Published : October 21, 2025 at 2:37 PM IST
डूंगरपुर: उदयपुर जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में सोमवार देर शाम दो बाइकों के बीच हुई जोरदार टक्कर में 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक युवक की मां एवं पिता घायल हो गए. मृतक युवक अपने माता-पिता के साथ ही बाइक पर सवार था. घायलों को डूंगरपुर अस्पताल में भर्ती कराकर उनका इलाज चल रहा है. दिवाली के दिन तीन युवकों की मौत से परिवारों में मातम छा गया.
कल्याणपुर थाने के हेड कांस्टेबल दिलीप सिंह ने बताया कि भेरूलाल मीणा पुत्र गोमाजी मीणा निवासी संगतपुर की ओर से रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है. इसमें बताया गया कि विजय कुमार पुत्र मादु मीणा निवासी संगतपुरा ने सोमवार को उनकी मोटरसाइकिल खेरवाड़ा जाने के लिए ले ली थी. विजय कुमार उनकी पत्नी रेखा मीणा और बेटा प्रकाश मीणा, ये तीनों खेरवाड़ा से वापस घर लौट रहे थे. देर शाम घोड़ी गांव के पास पहुंचते ही ढेलाना गांव की तरफ से आ रही एक तेज रफ्तार बाइक से उनकी जोरदार टक्कर हो गई.
पढ़ें: जैसलमेर हादसे में 25वीं मौत : पहले ही तीन बच्चों को खोया, अब पत्नी ने भी तोड़ा दम
हादसे में विजय, उनकी पत्नी रेखा, बेटा प्रकाश और दूसरी बाइक पर सवार हीरालाल पुत्र कालूराम खराड़ी निवासी बडला, खेरवाड़ा और काऊ डामोर पुत्र कावाजी डामोर घायल हो गए. घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई और घायलों को तुरंत डूंगरपुर अस्पताल ले जाया गया. आपातकालीन जांच के बाद डॉक्टर ने प्रकाश, काऊ और हीरालाल को मृत घोषित कर दिया, जबकि विजय कुमार और उनकी पत्नी रेखा घायल हो गए. बेटे की मौत पर दोनों फूट-फूटकर रोए. रेखा की हालत गंभीर है. उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है.
घटना की सूचना पर कल्याणपुर थाना पुलिस अस्पताल पहुंची. पुलिस ने तीनों मृतकों के शवों को डूंगरपुर अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया, जहां परिजनों ने हादसे का मामला दर्ज करवाया. पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम करवाकर उन्हें परिजनों को सौंप दिया.