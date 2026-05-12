यमुना नदी में डूबने से चार की मौत, दो सुरक्षित, एक की तलाश जारी
बल्केश्वर घाट पर नहाने गए 6 बच्चों में से 3 की डूबने से मौत, परिवार में कोहराम.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 12, 2026 at 4:38 PM IST
आगरा: कमलानगर थाना क्षेत्र के बल्केश्वर घाट पर मंगलवार दोपहर यमुना नदी में नहाते समय 6 बच्चे डूब गए, हादसे में 4 बच्चों की मौत हो गई, जबकि दो को रेस्क्यू कर लिया गया, जिनकी हालत स्थिर बताई जा रही है. मामले की सुचना मिलते ही पुलिस और राहत टीम मौके पर पहुंची और आगे की कार्यवाई में जुट गई.
डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास के अनुसार, एत्मादउद्दौला के विद्यापुरम निवासी सौरभ की बेटी नित्या का मंगलवार को जन्मदिन था. जिसमें रिश्तेदारी से बच्चे शामिल होने आए थे. मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे सभी बच्चे बल्केश्वर मंदिर पहुंचे और यमुना नदी में नहाने लगे. यमुना में नहाते समय सभी छह बच्चे गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे. जिससे चीख पुकार मच गई.
मामले को देखते ही किनारे पर मौजूद गोताखोरों ने यमुना नदी में छलांग लगा दी और गहरे पानी से पांच बच्चे महक, रिया, कान्हा, काजल और अंशु को बाहर निकाल लाए, जिसमें काजल और अंशु सुरक्षित हैं. जबकि महक, कान्हा और रिया की हालत गंभीर होने पर एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ता कराया गया. जहां के चिकित्सकों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया, वहीं, बिक्की के शव को कड़ी मशक्कत के बाद, यमुना से ढूंढ कर गोताखोरों ने बाहर निकाला.
इस संबंध में भाजपा नेता डॉ. धर्मपाल ने बताया कि जिन बच्चों की यमुना नदी में डूबने से मौत हुई है, उनके परिजनों की पूरी तरह से मदद की जा रही है. पीएसी के गोताखोरो मौके पर बुलाया गया है. यहां पर अधिकतर हादसे हो रहे हैं. ऐसे में अधिकारियों से वार्ता कर यह प्रयास किए जा रहे हैं कि यहां पर पीएसी के गोताखोरों को तैनात किया जाए. ताकि हादसा होने से पहले ही रेस्क्यू कर जान बचाई जा सके.
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