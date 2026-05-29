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मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल पर बोकारो के तीन बेसहारा बच्चों को मिला सहारा, सड़क हादसे में हुए अनाथ

बेसहारा बच्चों को मिला सीएम का सहारा ( सौ. पीटीआई )

बोकारोः बोकारो जिले में एक सड़क हादसे ने तीन बच्चों को अनाथ कर दिया. बैंक के लिए निकले अपने मां-बाप को सड़क हादसे में खोने के बाद तीन बच्चे पल्लवी, विमल और विद्युत की दुनिया ही उजड़ गई. मामला संज्ञान में आने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रशासन को हरसंभव मदद करने का निर्देश दिया है. यह हादसा चंदनकियारी के बरमसिया में हुआ. हादसे में सपन मांझी की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी लक्ष्मी देवी गंभीर रूप से घायल हो गईं. बाद में रिम्स रांची में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. बेसहारा बच्चों को मिला सीएम का सहारा (सौ. पीटीआई) बेटे विमल कुमार मांझी ने बताया कि उनके परिजनों ने उन्हें जानकारी दी कि तुम्हारे पिताजी की मृत्यु हो गई है. जैसे ही यह बात सुनी तब मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था. 4 दिन बाद मां के गुजर जाने की खबर परिजनों ने दी. बच्चे अपने मां-बाप की याद कर भावुक हो जाते हैं. बच्चों के साथ हुए दुखद हादसे की जानकारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मिली, उन्होंने तत्काल मामले में संज्ञान लेते हुए बोकारो प्रशासन को मदद के निर्देश दिए. सीएम के निर्देश पर प्रशासनिक महकमा बच्चों से मिला, मदद का भरोसा मिला. जिले के डीसी खुद इन बच्चों के गांव गोपीनाथपुर गोसाईंडीह पहुंचे और उन्हें सरकारी लाभ देने का भरोसा दिया.