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राजाजी टाइगर रिजर्व में महावतों को हर महीने 5 हजार इंसेंटिव, कर्मचारियों को 10 लाख का बीमा

राजाजी टाइगर रिजर्व में महावतों को हर महीने 5 हजार इंसेंटिव ( PHOTO-ETV Bharat )

देहरादून: राजाजी टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन के गठन के करीब दो साल बाद पहली गवर्निंग बॉडी की बैठक हुई. इसमें तीन अहम फैसलों को मंजूरी दी गई. महावतों को हर महीने 5 हजार रुपए इंसेंटिव, आउटसोर्स और उपनल कर्मचारियों को 10 लाख रुपए का बीमा कवर देने और टाइगर मॉनिटरिंग सेल में दो GIS (जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम) विशेषज्ञों की नियुक्ति को हरी झंडी मिली. अब राजाजी को पर्यटन से होने वाली सालाना करीब 6 करोड़ रुपए की आय फाउंडेशन के जरिए रिजर्व के विकास पर खर्च करने का अधिकार मिलेगा.

राजाजी टाइगर रिजर्व में वन्यजीव संरक्षण और प्रबंधन से जुड़े कामों के लिए अब फंड की कमी बड़ी बाधा नहीं बनेगी. राजाजी टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन के गठन के करीब दो साल बाद हुई पहली गवर्निंग बॉडी की बैठक में तीन महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई. इसमें महावतों को हर महीने 5 हजार रुपए इंसेंटिव देने, आउटसोर्स और उपनल कर्मचारियों को 10 लाख रुपए का बीमा कवर उपलब्ध कराने और टाइगर मॉनिटरिंग सेल में दो जीआईएस विशेषज्ञों की नियुक्ति का फैसला शामिल है.