राजाजी टाइगर रिजर्व में महावतों को हर महीने 5 हजार इंसेंटिव, कर्मचारियों को 10 लाख का बीमा
राजाजी टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन की पहली गवर्निंग बॉडी मीटिंग में तीन फैसलों को मंजूरी दी गई.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 19, 2026 at 8:14 PM IST
देहरादून: राजाजी टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन के गठन के करीब दो साल बाद पहली गवर्निंग बॉडी की बैठक हुई. इसमें तीन अहम फैसलों को मंजूरी दी गई. महावतों को हर महीने 5 हजार रुपए इंसेंटिव, आउटसोर्स और उपनल कर्मचारियों को 10 लाख रुपए का बीमा कवर देने और टाइगर मॉनिटरिंग सेल में दो GIS (जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम) विशेषज्ञों की नियुक्ति को हरी झंडी मिली. अब राजाजी को पर्यटन से होने वाली सालाना करीब 6 करोड़ रुपए की आय फाउंडेशन के जरिए रिजर्व के विकास पर खर्च करने का अधिकार मिलेगा.
राजाजी टाइगर रिजर्व में वन्यजीव संरक्षण और प्रबंधन से जुड़े कामों के लिए अब फंड की कमी बड़ी बाधा नहीं बनेगी. राजाजी टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन के गठन के करीब दो साल बाद हुई पहली गवर्निंग बॉडी की बैठक में तीन महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई. इसमें महावतों को हर महीने 5 हजार रुपए इंसेंटिव देने, आउटसोर्स और उपनल कर्मचारियों को 10 लाख रुपए का बीमा कवर उपलब्ध कराने और टाइगर मॉनिटरिंग सेल में दो जीआईएस विशेषज्ञों की नियुक्ति का फैसला शामिल है.
दरअसल, राजाजी में महावतों का पद डाइंग कैडर में शामिल होने के कारण इस पद पर नई नियमित भर्तियां नहीं हो रही हैं. फिलहाल आउटसोर्स के माध्यम से महावतों की सेवाएं ली जा रही हैं, जिन्हें करीब 12 हजार रुपए मासिक भुगतान किया जाता है. अब इनके काम को प्रोत्साहित करने के लिए हर महीने 5 हजार रुपए अतिरिक्त इंसेंटिव दिया जाएगा.
दूसरा बड़ा फैसला रिजर्व में काम कर रहे आउटसोर्स और उपनल कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा है. इन कर्मचारियों को 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा. खास बात यह है कि बीमा प्रीमियम का भुगतान फाउंडेशन अपने बजट से करेगा.
वहीं टाइगर मॉनिटरिंग सेल में विशेषज्ञों की कमी दूर करने के लिए दो जीआईएस विशेषज्ञों की नियुक्ति को भी मंजूरी दी गई है. फंड की कमी के कारण लंबे समय से इस तरह के विशेषज्ञों की तैनाती चुनौती बनी हुई थी.
पर्यटन से होने वाली कमाई अब राजाजी के काम आएगी: फाउंडेशन बनने का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि राजाजी टाइगर रिजर्व को अपनी जरूरतों के लिए हर बार शासन या वन मुख्यालय की ओर नहीं देखना पड़ेगा. सफारी, गेट पास, पर्यटकों की प्रवेश फीस और चौरासी कुटिया से होने वाली आय समेत पर्यटन गतिविधियों से रिजर्व को सालाना करीब 6 करोड़ रुपए मिलते हैं. यह धनराशि फाउंडेशन के माध्यम से रिजर्व के विकास, संरक्षण और प्रबंधन पर खर्च की जा सकेगी.
अब फाउंडेशन की गवर्निंग बॉडी सालाना कार्ययोजना को मंजूरी देगी और उसी के आधार पर बजट खर्च होगा. वन मंत्री गर्वनिंग बॉडी के अध्यक्ष, प्रमुख सचिव उपाध्यक्ष और मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक सदस्य सचिव है, इसमें करीब 10 सदस्य भी नामित है.
राजाजी टाइगर रिजर्व के लिए फाउंडेशन का गठन बेहद महत्वपूर्ण रहा है और इसमें आज जो निर्णय लिए गए हैं, वह भी बेहद खास है.
-कोको रोसे, निदेशक, राजाजी टाइगर रिजर्व-
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