खूंटी में 24 घंटे के भीतर तीन मौत: शादी से मना करने पर युवती की मां की हत्या, दो के सुसाइड की आशंका
खूंटी जिला में पिछले 24 घंटे में तीन लोगों की मौत विभिन्न घटनाओं में हुई है.
Published : October 24, 2026 at 5:07 PM IST
रांची/खूंटीः जिला में पिछले 24 घंटों के भीतर हुई तीन अलग-अलग घटनाओं ने इलाके में सनसनी फैला दी है.
सायको थाना क्षेत्र में एक शादीशुदा युवक ने कथित तौर पर महिला की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी. बताया जा रहा है कि आरोपी महिला की बेटी पर जबरन शादी करने का दबाव बना रहा था. युवती के किसी दूसरे युवक के साथ घर छोड़कर चले जाने से नाराज आरोपी महिला के घर पहुंचा और विवाद के दौरान उसकी हत्या कर दी. वहीं, तोरपा अनुमंडल के रनिया और तोरपा थाना क्षेत्रों में दो लोगों के आत्महत्या करने के मामले सामने आए हैं. पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है.
बेटी के घर छोड़ने पर मां की हत्या का आरोप
हत्या की घटना सायको थाना क्षेत्र की है. मृतका की पहचान हुई है. खूंटी के डीएसपी मंगल सिंह जामुदा के मुताबिक, घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.
पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि गांव का ही रहने वाला शादीशुदा सोमा मुंडा मृतका की बेटी पर शादी करने का दबाव बना रहा था. इस दबाव से परेशान होकर युवती किसी अन्य युवक के साथ घर छोड़कर चली गई. इससे नाराज सोमा मुंडा महिला के घर पहुंचा और उसके साथ गाली-गलौज करने लगा, देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और आरोपी ने धारदार हथियार से महिला पर कई वार कर दिए. गंभीर चोटों के कारण महिला की मौके पर ही मौत हो गई। गांव के ही एक युवक ने इस वारदात को अपनी आंखों से देखा है. पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है. डीएसपी मंगल सिंह जामुदा ने फरार आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने की बात कही है.
रनिया में 22 वर्षीय युवक ने दी जान
दूसरी ओर, तोरपा अनुमंडल के रनिया थाना क्षेत्र में आत्महत्या का मामला सामने आया है. डूमर टोली निवासी 22 वर्षीय परमानंद मांझी का शव गांव के बाहर आम के पेड़ से मिला. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को नीचे उतरवाया और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की. तोरपा डीएसपी विजय सिंह के अनुसार, युवक लंबे समय से गंभीर मानसिक बीमारी से ग्रसित था, पुलिस मामले की जांच कर रही है.
बेटे के जेल जाने से परेशान था नरेश महतो
आत्महत्या की दूसरी घटना तोरपा थाना क्षेत्र के डोड़मा स्थित तेली टोली की है. यहां 45 वर्षीय नरेश महतो ने अपनी जान दे दी. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि उनका इकलौता बेटा पिछले करीब एक साल से एनडीपीएस एक्ट के मामले में जेल में बंद है. बताया जा रहा है कि बेटे के जेल जाने के बाद से नरेश महतो मानसिक रूप से परेशान रहते थे. परिवार में उनकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं था. पुलिस के मुताबिक इन परिस्थितियों के बीच नरेश महतो ने यह कदम उठाया. हालांकि, घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है.
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