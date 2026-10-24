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खूंटी में 24 घंटे के भीतर तीन मौत: शादी से मना करने पर युवती की मां की हत्या, दो के सुसाइड की आशंका

प्रतीकात्मक तस्वीर ( ETV Bharat )

रांची/खूंटीः जिला में पिछले 24 घंटों के भीतर हुई तीन अलग-अलग घटनाओं ने इलाके में सनसनी फैला दी है.

सायको थाना क्षेत्र में एक शादीशुदा युवक ने कथित तौर पर महिला की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी. बताया जा रहा है कि आरोपी महिला की बेटी पर जबरन शादी करने का दबाव बना रहा था. युवती के किसी दूसरे युवक के साथ घर छोड़कर चले जाने से नाराज आरोपी महिला के घर पहुंचा और विवाद के दौरान उसकी हत्या कर दी. वहीं, तोरपा अनुमंडल के रनिया और तोरपा थाना क्षेत्रों में दो लोगों के आत्महत्या करने के मामले सामने आए हैं. पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है.