बिहार में वज्रपात से दो मासूम समेत तीन की मौत..12 जिलों में IMD का अलर्ट
नवादा में तेज बारिश और वज्रपात से दो मासूम बच्चों समेत तीन की मौत हो गई. मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया. रिपोर्ट: सोनू सिंह
Published : August 11, 2026 at 7:19 AM IST
नवादा: सावन की दूसरी सोमवारी के दिन नवादा जिले में कुदरत का कहर बरपा. जब तेज बारिश और गरज-चमक के बीच गिरी आकाशीय बिजली ने अलग-अलग स्थानों पर तीन लोगों की जान ले ली. मृतकों में दो मासूम बच्चे भी शामिल हैं, जबकि एक बच्ची गंभीर रूप झुलसकर घायल हो गई है.
पूरे इलाके में दहशत: इन दर्दनाक घटनाओं के बाद पूरे इलाके में दहशत और शोक का माहौल बना हुआ है. रोह प्रखंड के रूपौ थाना क्षेत्र अंतर्गत छनौन गांव में वज्रपात की पहली दर्दनाक घटना घटी. गांव निवासी रघुनंदन रविदास के 10 वर्षीय पुत्र प्रिंस कुमार की आकाशीय बिजली की चपेट में आने से मौत हो गई.
असमय मौत से कोहराम: बारिश के दौरान प्रिंस कुमार घर के बाहर मौजूद था. तभी अचानक तेज गर्जन के साथ बिजली गिर गई और वह उसकी चपेट में आ गया. परिजन तत्काल उसे बचाने के लिए दौड़े, लेकिन तब तक उसकी सांसें थम चुकी थीं. मासूम की असमय मौत से पूरे परिवार में कोहराम मच गया है.
लक्ष्मीपुर में सुष्मिता की मौत: सीतामढ़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत मेसकौर प्रखंड के सहवाजपुर सराय पंचायत अंतर्गत लक्ष्मीपुर गांव में आकाशीय बिजली गिरने से राम चौहान की 11 वर्षीय पुत्री सुष्मिता कुमारी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. घटना के दौरान पास में मौजूद शीतल कुमारी नाम की एक अन्य बच्ची भी वज्रपात की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गई.
गंभीर बच्ची का इलाज जारी: बारिश के दौरान दोनों बहने खेल रही थीं. इसी दौरान वज्रपात हुआ. परिजनों द्वारा उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां एक बच्ची का इलाज चल रहा है. रोह थाना प्रभारी रमेश कुमार ने बताया कि शाम को रोह डॉक्टर द्वारा हमे सूचना मिलती है.
खेत में नवनीत की मौत: मेसकौर प्रखंड के मिर्जापुर पंचायत स्थित ढिबरा गांव में खेत में काम कर रहे 16 वर्षीय नवनीत कुमार पर अचानक वज्रपात गिर गया. नवनीत, कामता यादव का पुत्र था. घटना के बाद स्थानीय लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई.
August 10, 2026
IMD ने जारी की चेतावनी: सावन की सोमवारी के दिन हुई इन तीन अलग-अलग घटनाओं से जिले के ग्रामीण इलाकों में शोक और दहशत का माहौल है. इधर मौसम विभाग ने कई जिलों में आंधी तूफान के साथ वज्रपात और बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है.
इन जिलों में अलर्ट: मौसम विभाग ने सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार के अलावे बक्सर, भोजपुर, अरवल, कैमूर और औरंगाबाद में येलो अलर्ट जारी किया है. इन जिलों में 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा और वज्रपात की संभावना है.
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