सिरोही में भीषण सड़क हादसा: रेवदर में ट्रेलर ने बाइक को रौंदा, 3 लोगों की दर्दनाक मौत
सिरोही जिले के रेवदर में हुए हादसे में बाइक सवार तीन लोगों की मौत हो गई.
Published : May 21, 2026 at 12:09 PM IST
सिरोही : जिले के रेवदर क्षेत्र में गुरुवार को करीब 11 बजे कांडला हाइवे पर हुए भीषण सड़क हादसे में तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. हादसा डबानी मोड़ के पास हुआ, जहां एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया. दुर्घटना इतनी भयावह थी कि बाइक सवार तीनों लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. घटना के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी और चीख-पुकार मच गई.
अनादरा थानाधिकारी कमलेश गहलोत ने बताया कि ट्रेलर की टक्कर से बाइक सवार तीन लोगों की मौत हुई है. फिलहाल मृतकों की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया है तथा परिजनों की तलाश की जा रही है. साथ ही पुलिस ने फरार ट्रेलर चालक की तलाश भी शुरू कर दी है.
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प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे के बाद ट्रेलर चालक वाहन लेकर मौके से फरार होने लगा, लेकिन आसपास मौजूद ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए ट्रेलर का पीछा किया और कुछ दूरी पर उसे रुकवा लिया. हालांकि चालक मौका देखकर फरार हो गया. सूचना मिलते ही अनादरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को संभाला. घटना के बाद मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण और राहगीरों की भीड़ जमा हो गई. हादसे के चलते कुछ समय के लिए हाइवे पर यातायात भी प्रभावित रहा. पुलिस ने ट्रेलर को जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है.
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