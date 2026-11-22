हाथरस में भीषण सड़क हादसे में तीन की मौत, चार घायल; बस ने टेंपो में पीछे से मारी टक्कर, संभल में बच्ची की जान गई
सीओ सिकंदराराऊ अमित पाठक ने बताया कि हादसे में तीन लोगों की मौत हुई है. वहीं, चार लोग घायल हुए हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 22, 2026 at 6:33 PM IST|
Updated : November 22, 2026 at 7:26 PM IST
हाथरस/संभल : सिकंदराराऊ कोतवाली क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हो गया. रविवार को गांव बिलार टोल प्लाजा के पास एक बस ने एक टेंपो में पीछे से टक्कर मार दी. टक्कर के बाद टेंपो पलट गया. हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, वहीं चार लोग घायल हो गए. हादसे की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अलग-अलग अस्पताल पहुंचाया गया.
सीओ सिकंदराराऊ अमित पाठक ने बताया कि हादसे में तीन लोगों की मौत हुई है. वहीं, चार लोग घायल हुए हैं. यह सभी टेंपो में सवार होकर अलीगढ़ से सिकंदराराऊ आ रहे थे, तभी पीछे से बस ने टक्कर मार दी.
मिली जानकारी के मुताबिक, गुणगांव से एक परिवार सिकंदराराऊ के नौरंगाबाद में एक विवाह समारोह में शामिल होने के लिए जा रहा था. अलीगढ़ से 7 से 8 लोग एक टेंपो में सवार अलीगढ़ से निकले थे. जब टेंपो गांव बिलार के पास पहुंचा, तभी पीछे से एक बस ने टेंपो में टक्कर मार दी.
टक्कर में टेंपो पलट गया. हादसे में तीन की मौत हो गई वहीं, चार लोग घायल हो गए. दो महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई जबकि, एक बच्चे की अलीगढ़ में मौत हो गई. मृतकों की पहचान छोटी (35), महिला (40) पत्नी रहीस और फाहद (6) निवासी नौसेरवला थाना बरला अलीगढ़ हाल निवासी गुड़गांव हैं.
हादसे की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अलग-अलग अस्पताल पहुंचाया गया. कुछ घायलों को अकराबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जबकि गंभीर रूप से घायलों को इलाज के लिए अलीगढ़ भेजा गया. दो मृतकों के शव हाथरस पोस्टमार्टम भेजे गए हैं. चालक मौके से फरार हो गया. पुलिस उसकी तलाश कर रही है.
संभल में ट्रैक्टर-टैंकर की चपेट में आने से बच्ची की मौत : जिले में कार्तिक पूर्णिमा मेले के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया. सिसोना गंगा घाट पर मेले में पानी का छिड़काव कर रहे ट्रैक्टर-टैंकर की चपेट में आने से सात साल की बच्ची तनु की मौत हो गई. बच्ची अपनी मां रीना के साथ मुंडन संस्कार में शामिल होने आई थी. हादसे के बाद मेले में अफरा-तफरी मच गई. पुलिस ने ट्रैक्टर चालक को हिरासत में ले लिया है.
राजपुर थाना प्रभारी संदीप कुमार ने बताया कि ट्रैक्टर की चपेट में आने से बच्ची की मौत हो गई है. बच्ची चाउपुर की रहने वाली थी और मेले में अपने पिता के साथ आई थी. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस अग्रिम कार्रवाई कर रही है.
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