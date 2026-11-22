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हाथरस में भीषण सड़क हादसे में तीन की मौत, चार घायल; बस ने टेंपो में पीछे से मारी टक्कर, संभल में बच्ची की जान गई

हाथरस में भीषण सड़क हादसा ( Photo credit: ETV Bharat )

हाथरस/संभल : सिकंदराराऊ कोतवाली क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हो गया. रविवार को गांव बिलार टोल प्लाजा के पास एक बस ने एक टेंपो में पीछे से टक्कर मार दी. टक्कर के बाद टेंपो पलट गया. हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, वहीं चार लोग घायल हो गए. हादसे की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अलग-अलग अस्पताल पहुंचाया गया.

सीओ सिकंदराराऊ अमित पाठक ने बताया कि हादसे में तीन लोगों की मौत हुई है. वहीं, चार लोग घायल हुए हैं. यह सभी टेंपो में सवार होकर अलीगढ़ से सिकंदराराऊ आ रहे थे, तभी पीछे से बस ने टक्कर मार दी.