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पटना में गंगा किनारे मिले तीन शव, इलाके में मचा हड़कंप

लोगों की जुटी भीड़ ( ETV Bharat )

पटना : बिहार में लगातार बारिश और नदियों के बढ़ते जलस्तर के बीच पटना सिटी से चौंकाने वाला मामला सामने आया है. गंगा नदी के किनारे अलग-अलग घाटों पर तीन शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया. एक शव भद्र घाट के पास मिला, जबकि दो अन्य शव अलग-अलग घाटों पर बरामद किए गए हैं. एक साथ तीन शव मिलने के बाद स्थानीय लोगों के बीच तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं. अलग-अलग घाटों पर मिले तीन शव जानकारी के अनुसार, पटना सिटी इलाके में गंगा किनारे तीन शव मिलने की सूचना के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई. भद्र घाट पर एक शव मिलने की बात सामने आई है, जबकि आसपास के दो अलग-अलग घाटों से भी दो शव बरामद किए गए हैं. शवों की स्थिति और उनकी पहचान को लेकर फिलहाल आधिकारिक तौर पर विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है. स्थानीय लोगों ने जताई आशंका स्थानीय लोगों का कहना है कि हाल के दिनों में इन घाटों के आसपास किसी व्यक्ति के गंगा में डूबने की सूचना सामने नहीं आई है. ऐसे में एक साथ तीन शव मिलने से लोगों के बीच कई तरह के सवाल उठ रहे हैं. कुछ स्थानीय लोगों ने आशंका जताई है कि ये शव कहीं दूसरे इलाके से पानी के तेज बहाव के साथ बहकर पटना पहुंचे हो सकते हैं. हालांकि, स्थानीय लोगों की ओर से जताई जा रही इस आशंका की अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. शव कहां से आए हैं और इनका संबंध किसी दूसरे राज्य या देश से है या नहीं, यह जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा. पुलिस कर रही मामले की जांच