पटना में गंगा किनारे मिले तीन शव, इलाके में मचा हड़कंप
एक तरफ नेपाल तबाही से त्राहिमाम कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ पटना में तीन शव मिलने से सनसनी फैल गई. रिपोर्ट- राजीव रंजन पाठक.
Published : September 2, 2026 at 5:12 PM IST
पटना : बिहार में लगातार बारिश और नदियों के बढ़ते जलस्तर के बीच पटना सिटी से चौंकाने वाला मामला सामने आया है. गंगा नदी के किनारे अलग-अलग घाटों पर तीन शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया. एक शव भद्र घाट के पास मिला, जबकि दो अन्य शव अलग-अलग घाटों पर बरामद किए गए हैं. एक साथ तीन शव मिलने के बाद स्थानीय लोगों के बीच तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं.
अलग-अलग घाटों पर मिले तीन शव
जानकारी के अनुसार, पटना सिटी इलाके में गंगा किनारे तीन शव मिलने की सूचना के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई. भद्र घाट पर एक शव मिलने की बात सामने आई है, जबकि आसपास के दो अलग-अलग घाटों से भी दो शव बरामद किए गए हैं. शवों की स्थिति और उनकी पहचान को लेकर फिलहाल आधिकारिक तौर पर विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है.
स्थानीय लोगों ने जताई आशंका
स्थानीय लोगों का कहना है कि हाल के दिनों में इन घाटों के आसपास किसी व्यक्ति के गंगा में डूबने की सूचना सामने नहीं आई है. ऐसे में एक साथ तीन शव मिलने से लोगों के बीच कई तरह के सवाल उठ रहे हैं. कुछ स्थानीय लोगों ने आशंका जताई है कि ये शव कहीं दूसरे इलाके से पानी के तेज बहाव के साथ बहकर पटना पहुंचे हो सकते हैं. हालांकि, स्थानीय लोगों की ओर से जताई जा रही इस आशंका की अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. शव कहां से आए हैं और इनका संबंध किसी दूसरे राज्य या देश से है या नहीं, यह जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा.
पुलिस कर रही मामले की जांच
तीन शव मिलने की सूचना के बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि शव किसके हैं, उनकी पहचान क्या है और वे किन परिस्थितियों में यहां तक पहुंचे. आसपास के इलाकों से भी जानकारी जुटाई जा रही है. पटना सिटी एसडीपीओ-1 ने बताया कि ''मामले की जांच की जा रही है. जांच पूरी होने के बाद ही इस संबंध में कुछ स्पष्ट रूप से बताया जा सकता है.''
नेपाल में आई तबाही से जोड़कर देख रहे लोग
हाल के दिनों में नेपाल में भारी बारिश और फ्लैश फ्लड के कारण कई इलाकों में गंभीर स्थिति बनी. बाढ़ और तेज बहाव की वजह से सैकड़ों लोगों की जान चली गई. इसी पृष्ठभूमि में पटना सिटी के स्थानीय लोगों के बीच यह चर्चा है कि संभव है कि पानी के तेज बहाव में कोई शव नदी के रास्ते भारत की ओर बहकर आया हो.
हालांकि, पुलिस प्रशासन ने अभी तक शवों का नेपाल से किसी तरह का संबंध होने की पुष्टि नहीं की है. इसलिए फिलहाल इसे सिर्फ स्थानीय लोगों की आशंका के तौर पर ही देखा जा रहा है. फिलहाल तीन शवों के मिलने के बाद स्थानीय लोगों में कौतूहल बना हुआ है. पुलिस की जांच और शवों की पहचान के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि तीनों शव कहां से आए और इनका आपस में कोई संबंध है या नहीं.
ये भी पढ़ें :-
बिहार की गंडक नदी में नेपाल से बहकर आए शव, तटीय इलाकों में दहशत