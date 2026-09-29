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तीन दिन की बारिश ने निकाले किसानों के आंसू, पानी में बही उम्मीदें, लक्सर में धान और गन्ने की फसल बर्बाद

किसानों ने सरकार से जल्द से जल्द बारिश से खराब हुई फसलों का सर्वे कराने और प्रभावितों को उचित मुआवजा देने की मांग की है

RAIN DAMAGED PADDY AND SUGARCANE
बारिश से फसल बर्बाद (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 29, 2026 at 1:21 PM IST

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Updated : September 29, 2026 at 2:04 PM IST

3 Min Read
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लक्सर: लगातार तीन दिन तक हुई मूसलाधार बारिश ने लक्सर क्षेत्र के किसानों की कमर तोड़ दी है. खेतों में पानी भर जाने से कटाई के लिए तैयार खड़ी धान की फसल बर्बाद हो गई है. खेत तालाब में तब्दील हो गए हैं और पकी हुई धान की बालियां पानी में सड़ने लगी हैं. धान के साथ-साथ गन्ने की फसल को भी भारी नुकसान हुआ है.

तीन दिन की बारिश ने फसलें की बर्बाद: लगातार तीन दिन तक पहाड़ों से लेकर मैदानी क्षेत्र तक हुई बारिश से किसानों के माथे पर पड़ी चिंता की लकीरें पड़ गई हैं. खेतों में घुटने तक पानी भरा हुआ है और कटी हुई और खड़ी धान की फसल पूरी तरह से पानी में डूबी हुई है. किसान अपनी फसल को बचाने के लिए खेतों से पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लगातार हुई बारिश के कारण उनकी सारी मेहनत बेकार साबित हो रही है.

किसानों की आंखों में आंसू, उम्मीदें पानी में बहीं: प्रभावित किसानों का कहना है कि इस फसल के साथ उनके परिवार की सारी उम्मीदें भी पानी में बह गई हैं. बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च, दवाइयों का खर्च और बेटियों की शादी जैसे कई जरूरी काम इसी फसल की आमदनी पर टिके हुए थे. किसानों ने बताया कि उन्होंने साहूकारों और बैंकों से कर्ज लेकर खाद-बीज और कीटनाशक डालकर फसल तैयार की थी, लेकिन अब बर्बादी के कारण उन पर आर्थिक संकट और गहरा गया है। कई किसान कर्ज के बोझ तले दब गए हैं.

सरकार से मुआवजे की मांग: किसानों ने सरकार और जिला प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द बारिश से खराब हुई फसलों का सर्वे कराया जाए और प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए. किसानों का कहना है कि अगर समय पर सर्वे नहीं हुआ तो उन्हें और भी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा.

भाकियू जिलाध्यक्ष ने की ये मांग: इस संबंध में भारतीय किसान यूनियन क्रांति के जिला अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कहा कि-

तीन दिन की बारिश ने किसानों को बर्बाद कर दिया है. सरकार को तुरंत संज्ञान लेकर गिरदावरी (लेखपाल द्वारा किया जाने वाला निरीक्षण) करानी चाहिए और किसानों को प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा देना चाहिए.
-अनिल चौधरी, जिला अध्यक्ष, भाकियू-

किसान बोले फसल काटना हुआ मुश्किल: वहीं किसान सलेख चंद ने बताया कि दो दिन से लगातार हो रही बारिश के कारण उनकी सारी धान की फसल बर्बाद हो गई है. खेत में इतना पानी है कि फसल को काटना भी मुश्किल हो गया है.

किसानों के ये डिमांड भी हैं: इसके साथ ही किसानों ने एक और गंभीर मुद्दा उठाया है. किसानों ने स्मार्ट मीटर बंद करने, बिजली के बिल माफ करने और किसान ऋण माफ करने की मांग भी की है. किसानों का आरोप है कि एक तरफ वे प्राकृतिक आपदा से जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बिजली विभाग जबरन उनके ट्यूबवेल के कनेक्शन काट रहा है और बिजली चोरी के झूठे मुकदमे दर्ज कर रहा है.

सरकारी राहत का इंतजार: अब सभी प्रभावित किसानों की नजर सरकार और प्रशासन पर टिकी है कि बारिश से हुए नुकसान का सर्वे कब शुरू होता है और उन्हें राहत कब तक मिलती है.
ये भी पढ़ें: उत्तराखंड में बारिश से 'अन्नदाताओं' को भारी नुकसान, 41 हेक्टेयर फसल बर्बाद, रिपोर्ट ने बढ़ाई चिंता

Last Updated : September 29, 2026 at 2:04 PM IST

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LAKSAR CROPS DESTROYED BY RAIN
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लक्सर के किसानों की फसल डूबी
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