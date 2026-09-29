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तीन दिन की बारिश ने निकाले किसानों के आंसू, पानी में बही उम्मीदें, लक्सर में धान और गन्ने की फसल बर्बाद

बारिश से फसल बर्बाद ( Etv Bharat )

लक्सर: लगातार तीन दिन तक हुई मूसलाधार बारिश ने लक्सर क्षेत्र के किसानों की कमर तोड़ दी है. खेतों में पानी भर जाने से कटाई के लिए तैयार खड़ी धान की फसल बर्बाद हो गई है. खेत तालाब में तब्दील हो गए हैं और पकी हुई धान की बालियां पानी में सड़ने लगी हैं. धान के साथ-साथ गन्ने की फसल को भी भारी नुकसान हुआ है.