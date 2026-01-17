ETV Bharat / state

तीन दिनों से लापता युवक की खंडहर में मिली लाश, पुलिस मामले की जांच में जुटी

देहरादून जिले से बड़ी खबर सामने आई है. सेलाकुई थाना क्षेत्र में तीन दिन से लापता युवक की लाश मिली है.

कॉन्सेप्ट इमेज
ETV Bharat Uttarakhand Team

January 17, 2026

Updated : January 17, 2026 at 6:59 PM IST

विकासनगर: देहरादून जिले के सेलाकुई थाने से बड़ी खबर सामने आई है. यहां बहादरपुर पानी की टंकी के खंडहर के पास पुराने कमरे में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिली है. मामले की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की. युवक की शिनाख्त रोहित नेगी के रूप में हुई है, जो बीते तीन दिनों से लापता था.

पुलिस ने बताया कि 16 जनवरी को दीपक नेगी निवासी मधुकर विहार ने सेलाकुई थाना पुलिस को सूचना दी थी कि उसका भाई रोहित नेगी 14 जनवरी को शाम से लापता पता है. दीपक नेगी ने पुलिस को बताया था कि रोहित नेगी 14 जनवरी शाम को करीब 6 से 7 बजे के बीच में घर से कंपनी के लिए निकला था, लेकिन उसके बाद वापस नहीं लौटा.

दीपक नेगी ने पुलिस को जो बताया, उसके अनुसार उन्होंने रोहित नेगी को काफी ढूंढा, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल पाया. रोहित नेगी के परिचितों और दोस्तों से भी संपर्क किया गया, लेकिन उन्हें भी रोहित के बारे में कुछ नहीं पता. परिजन और पुलिस, रोहित नेगी की तलाश कर ही रहे थे कि इसी बीच उसकी लाश बहादुरपुर पानी की टंकी के पास एक पुराने खंडहर नुमा कमरे से मिली.

मामले की जानकारी मिलते ही सेलाकुई थाने से पुलिस भी तत्काल मौके पर पहुंची. इसके बाद एफएसएल की फील्ड यूनिट टीम को भी मौके पर बुलाया गया. एफएसएल की यूनिट ने मौके से साक्ष्यों को एकत्र किया गया.

सेलाकुई थाना अध्यक्ष पीडी भट्ट ने बताया कि बहादुरपुर पानी की टंकी के पास पुलिस टीम पंहुची तो देखा कि रोहित का शव फंदे से लटका हुआ है. शव पर दो तीन दिन पुराने चोट के निशान है. पंचायतनामा भर कर पोस्टमॉर्टम की कार्रवाई की जा रही है. पीएम रिपोर्ट के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल पाएगा. फिलहाल पुलिस अपने स्तर पर मामले की जांच कर रही है.

