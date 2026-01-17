ETV Bharat / state

तीन दिनों से लापता युवक की खंडहर में मिली लाश, पुलिस मामले की जांच में जुटी

विकासनगर: देहरादून जिले के सेलाकुई थाने से बड़ी खबर सामने आई है. यहां बहादरपुर पानी की टंकी के खंडहर के पास पुराने कमरे में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिली है. मामले की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की. युवक की शिनाख्त रोहित नेगी के रूप में हुई है, जो बीते तीन दिनों से लापता था.

पुलिस ने बताया कि 16 जनवरी को दीपक नेगी निवासी मधुकर विहार ने सेलाकुई थाना पुलिस को सूचना दी थी कि उसका भाई रोहित नेगी 14 जनवरी को शाम से लापता पता है. दीपक नेगी ने पुलिस को बताया था कि रोहित नेगी 14 जनवरी शाम को करीब 6 से 7 बजे के बीच में घर से कंपनी के लिए निकला था, लेकिन उसके बाद वापस नहीं लौटा.

दीपक नेगी ने पुलिस को जो बताया, उसके अनुसार उन्होंने रोहित नेगी को काफी ढूंढा, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल पाया. रोहित नेगी के परिचितों और दोस्तों से भी संपर्क किया गया, लेकिन उन्हें भी रोहित के बारे में कुछ नहीं पता. परिजन और पुलिस, रोहित नेगी की तलाश कर ही रहे थे कि इसी बीच उसकी लाश बहादुरपुर पानी की टंकी के पास एक पुराने खंडहर नुमा कमरे से मिली.