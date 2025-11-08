ETV Bharat / state

गुरुग्राम में तीन दिवसीय ‘अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन’ का आगाज, शहरी परिवहन में बदलाव की राह होगी आसान

अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन’ का आगाज ( Etv Bharat )

गुरुग्राम: शहरों में यातायात को और सुगम, सुरक्षित और आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए शुक्रवार को गुरुग्राम में 18वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन एवं प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ. केंद्रीय आवासन, शहरी एवं ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने दीप प्रज्जवलित कर तीन दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया. इस वर्ष सम्मेलन की थीम “इजी मोड ऑफ ट्रैवलिंग” है. कार्य्रक्रम के दौरान केन्द्रीय मंत्री खट्टर ने कहा कि सम्मेलन का उद्देश्य नीतिगत सुझावों और नवाचार के माध्यम से शहरी परिवहन में सकारात्मक बदलाव लाना है, ताकि नागरिकों को बेहतर और सुविधाजनक सेवाएं मिल सकें. गुरुग्राम जैसे वैश्विक शहर में अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर की भी जरूरत है, जिस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ विचार-विमर्श किया जाएगा. गुरुग्राम में तीन दिवसीय ‘अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन’ का आगाज (Etv Bharat) "अंतरराष्ट्रीय मंच पर तेजी से आगे बढ़ रहा भारत": केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से अग्रसर है. "मेक इन इंडिया" की भावना के साथ यह यात्रा 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करेगी. भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है और अगले तीन वर्षों में अमेरिका को पीछे छोड़कर शीर्ष देशों में शामिल हो जाएगा.