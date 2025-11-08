गुरुग्राम में तीन दिवसीय ‘अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन’ का आगाज, शहरी परिवहन में बदलाव की राह होगी आसान
गुरुग्राम में अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन की शुरुआत हो चुकी है. पहले दिन केन्द्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर कार्यक्रम में शामिल हुए.
Published : November 8, 2025 at 10:00 AM IST
गुरुग्राम: शहरों में यातायात को और सुगम, सुरक्षित और आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए शुक्रवार को गुरुग्राम में 18वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन एवं प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ. केंद्रीय आवासन, शहरी एवं ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने दीप प्रज्जवलित कर तीन दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया. इस वर्ष सम्मेलन की थीम “इजी मोड ऑफ ट्रैवलिंग” है.
कार्य्रक्रम के दौरान केन्द्रीय मंत्री खट्टर ने कहा कि सम्मेलन का उद्देश्य नीतिगत सुझावों और नवाचार के माध्यम से शहरी परिवहन में सकारात्मक बदलाव लाना है, ताकि नागरिकों को बेहतर और सुविधाजनक सेवाएं मिल सकें. गुरुग्राम जैसे वैश्विक शहर में अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर की भी जरूरत है, जिस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ विचार-विमर्श किया जाएगा.
"अंतरराष्ट्रीय मंच पर तेजी से आगे बढ़ रहा भारत": केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से अग्रसर है. "मेक इन इंडिया" की भावना के साथ यह यात्रा 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करेगी. भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है और अगले तीन वर्षों में अमेरिका को पीछे छोड़कर शीर्ष देशों में शामिल हो जाएगा.
केंद्रीय मंत्री ने की तीन बड़ी घोषणाएं: कार्यक्रम के दौरान मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शहरी परिवहन के क्षेत्र में तीन अहम घोषणाएं कीं.
- दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड (DMIL) की स्थापना- यह नई एजेंसी भारत ही नहीं, बल्कि अन्य देशों में भी मेट्रो नेटवर्क विस्तार पर कार्य करेगी.
- मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (MRTS) का विकास - डीएमआरसी की साझेदारी में विकसित यह प्रणाली मेट्रो नेटवर्क के बेहतर जुड़ाव, साइबर सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों को मजबूत करेगी.
- दिल्ली मेट्रो रेल अकादमी का गठन- यह संस्थान “सेंटर ऑफ एक्सीलेंस” के रूप में कार्य करेगा, जो मेट्रो सेवाओं में प्रशिक्षण, नवाचार और क्षमता निर्माण पर केंद्रित रहेगा.
"नई सोच से आकार ले रहा है देश का शहरी भविष्य": इस दौरान केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू भी मौजूद थे. तोखन साहू ने कहा कि यह सम्मेलन 2047 के लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में एक सशक्त कदम है.शहरी परिवहन अब केवल आवागमन का साधन नहीं, बल्कि आर्थिक विकास, पर्यावरणीय संतुलन और सामाजिक समानता का माध्यम बन चुका है. स्वच्छ भारत मिशन, मिशन अमृत, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), मेट्रो रेल विस्तार, इलेक्ट्रिक बस सेवा, सार्वजनिक साइकिल प्रणाली और ट्रांजिट-उन्मुख विकास जैसी पहलें देश की शहरी गतिशीलता को नई दिशा दे रही हैं.
सम्मेलन के दूसरे दिन यानी कि आज शनिवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं. गुरुग्राम इन तीन दिनों तक शहरी परिवहन और गतिशीलता के क्षेत्र में नवाचार, नीति और विकास का केंद्र बना रहेगा.
