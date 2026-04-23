दिल्ली AIIMS कॉस्मेटिक सर्जरी पर तीन दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू, डॉक्टरों ने कहा- AI के साथ एस्थेटिक सर्जरी का भविष्य
डॉक्टरों ने कहा कि ट्रेनिंग प्रोग्राम से विशेषज्ञों की स्किल्स और बेहतर होती हैं और मरीजों को इसका सीधा फायदा मिलता है.
Published : April 23, 2026 at 9:05 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के एम्स में एस्थेटिक यानी कॉस्मेटिक सर्जरी को लेकर एक खास तीन दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है. इस कार्यक्रम में देश-विदेश के 200 से ज्यादा डॉक्टर हिस्सा ले रहे हैं. इसका मकसद डॉक्टरों को नई और एडवांस तकनीकों से अपडेट करना है. कार्यक्रम के दौरान हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड, माइक्रोनीडलिंग, रेडियोफ्रीक्वेंसी, एंडोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जरी जैसी नई तकनीकों पर खास फोकस किया जा रहा है.
साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के इस्तेमाल पर भी जोर दिया जा रहा है, जिससे मरीजों के चेहरे और शरीर का सटीक विश्लेषण कर पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान तैयार किया जा सके. विशेषज्ञों ने कहा कि आज के दौर में एस्थेटिक सर्जरी पूरी तरह सुरक्षित है, बशर्ते इसे प्रशिक्षित और अनुभवी डॉक्टरों द्वारा किया जाए. एस्थेटिक सर्जरी में नई तकनीकों और सेफ्टी प्रोटोकॉल पर लगातार काम हो रहा है. हमारा फोकस है कि मरीजों को सुरक्षित और बेहतर रिजल्ट दिया जाए.
डॉक्टरों का मानना है कि ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम से विशेषज्ञों की स्किल्स और बेहतर होती हैं और मरीजों को इसका सीधा फायदा मिलता है. आज एस्थेटिक सर्जरी पूरी तरह सुरक्षित है, अगर इसे प्रशिक्षित और अनुभवी हाथों में किया जाए. इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम डॉक्टरों की स्किल्स को और बेहतर बनाते हैं. AI तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल के साथ एस्थेटिक सर्जरी का भविष्य और भी आधुनिक और सटीक होता जा रहा है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से हम मरीजों के लिए ज्यादा सटीक और पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान तैयार कर पा रहे हैं. यह भविष्य की दिशा है. एम्स में आयोजित इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम न सिर्फ डॉक्टरों की स्किल्स को अपडेट कर रहे हैं, बल्कि आने वाले समय में मरीजों को और सुरक्षित और बेहतर इलाज देने की दिशा में भी एक बड़ा कदम साबित हो रहे हैं.
यह भी पढ़ें-
वायु प्रदूषण से लंग कैंसर के खतरे का अध्ययन करेगा दिल्ली AIIMS, करीब 3200 लोगों पर चलेगी स्टडी, जानें क्या होगा फायदा
दिल्ली एम्स में नाइट ओपीडी शुरू करने का प्रस्ताव, संसदीय समिति ने रिपोर्ट में दिया सुझाव